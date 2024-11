Ručna bomba M-75, koja je u subotu navečer eksplodirala u stambenoj zgradi u Kninu, jedna je od najčešće upotrebljavanih ručnih bombi tijekom Domovinskog rata.

Riječ je o bombi M-75, najpoznatijoj ručnoj bombi s naših prostora. Poznata i kao "kašikara", ostavlja iza sebe stravične posljedice.

"Radi se o ručnoj bombi iz arsenala bivše JNA. Bomba je konstruirana početkom 70-IHgodina, ušla je u uporabu 1975. tako da je i ona nosi oznaku M75", rekao je sudski vještak za oružje i balistiku Rade Stojadinović.

Bomba ima upaljač udarnog tipa. Do detonacije dolazi u svega tri do četiri sekunde. "Ova bomba je namijenjena za vojnu uporabu. Jasno, civilima ne smije biti dostupna, ali nažalost, zbog Domovinskog rata, još dosta građana ima te bombe u posjedu. I, evo, dogodio se nesretan slučaj. Osoba je aktivirala na neki način bombu i to u zatvorenom prostoru i posljedice su strašne", rekao je voditelj protueksplozivne službe Tomislav Vukoja.

Crveni krug označava smrtonosni radijus od 15 metara – 3000 čeličnih kuglica, promjera negdje između 2,5 do tri milimetra ima ubojito djelovanje. Širi žuti krug proteže se na 30 metara – područje gdje eksplozija može prouzročiti teže ili lakše ozljede.

Unatoč brojnim apelima Ministarstva unutarnjih poslova, mnoge bombe još uvijek su skrivene po kućama i podrumima dok se druge nesavjesno odbacuju u prirodu.

"Moji kolege se spuštaju u speleološke objekte. Ondje također građani, nažalost, odbacuju eksplozivna sredstva. Većinom su to ručne bombe, trombonske mine i nekakve granate", rekao je Vukoja.

"U konkretnom ovdje slučaju, ovaj nesretni mladić koji je poginuo je svakako sam aktivirao tu bombu. Da bomba čak padne s nekakve visine na bilo što, ona neće eksplodirati", rekao je Stojadinović.

Eksplozija u Kninu podsjetila je na važnost sigurnog odlaganja ovakvih naprava.

"Sam ne nositi, ne uzimati, ne izuzimati, ne znamo u kakvom je stanju bomba. Mi to sami moramo vidjeti. Ja znam da ljudi govore ja to znam, ja sam to vidio u ratu, ali ne, neka ostave bombu, kolege će doći, neka nazovu broj 192", rekao je Vukoja.

Ovo nije prvi slučaj - u posljednje dvije godine bilo je ukupno 18 eksplozija ručnih bombi od čega je devet osoba smrtno stradalo dok su ostali lakše ili teže ozlijeđeni.

