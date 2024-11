Problemi s kupnjom preko interneta: Narudžbe za crni petak i Božić nema tko dostaviti

Nešto više od mjesec dana ostalo je do Božića što znači da je ostalo i nešto manje od mjesec dana za kupnju poklona, pogotovo ako ih naručujete online.

Pita li se njemačke špeditere - već kasnite. Ondje nedostaje radnika pa narudžbe nema tko dostaviti, a uoči Crnog petka i pojačanog šopinga, kakvo je stanje u Hrvatskoj, provjerio je Dnevnik Nove TV.

Kod kuće, u javnom prijevozu, na poslu – gdje god se nalazili kupujemo online. Potražnja za internet trgovinom itekako raste, pokazuju podaci europskog istraživanja distributera paketa.

76 posto Hrvata kupuje na internetu, od toga 44 posto njih redovno, najčešće su to udane žene, niže platežne moći koje žive u urbanoj sredini i imaju prosječno između 38 i 40 godina. No, kupuju svi.

"Online, kupio sam knjigu", rekao je Gabrijel. "Naručila sam si torbicu i dva kaputa", rekle su Gabrijela i Veronika.

Idući tjedan je crni petak, a nakon njega već smo u prosincu. Sve što se naruči netko treba i dostaviti. Njemački špediteri već apeliraju: naručujte sada jer nedostaje nam 100.000 vozača, paketi kasnije neće stići do Božića.

"Na jedan uobičajeni dan da tako kažem imamo 80.000 pošiljaka i paketa. Kada dođe Black Friday i blagdani, to je 100.000. Mi smo se ekipirali, spremni smo, ali naravno izazovi tržišta rada postoje", rekao je Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte.

Stoga i u pošti traže radnike i to u gotovo svakoj županiji. "Trenutno tražimo nekoliko desetaka radnika, to su prvenstveno poštari, ali i radnici u sortirnici, ali na 8800 radnika to i nije neki veliki broj", rekao je Domjančić.

U borbi za radnu snagu su i privatne kurirske službe. Neke od njih dostavljačima nude i 13. plaću, regres, dodatno zdravstveno osiguranje, besplatne sportske aktivnosti, slobodne dane za djecu… Čini se uzalud. Na Zavodu za zapošljavanje objavljeno je 549 oglasa u kojima se traže vozači i 117 oglasa za dostavljače. Pritom, neke tvrtke u istom oglasu traže i 10, 20, 30 pa i 50 radnika.

"Radnika fali i to jako. Sama Njemačka bez 100.000 vozača fali, u Hrvatskoj između 3000 i 4000, a možda već i 5000", rekao je Goran Brumnjak iz Udruge profesionalnih vozača Convoy.

Zaraditi se može dobro, ali osnovica je mala, a bonusi veliki. "Mi smo prijavljeni na 800 eura plus te dnevnice koje dobivamo, a sama mirovina, zna se, ide od minimalne plaće", rekao je Brumnjak.

I dok bi vozača i u Hrvatskoj moglo biti sve manje, apetiti potrošača rastu, a svoju priliku vrebaju i prevaranti. Čak 72 posto prevara potrošača u Hrvatskoj dogodilo se online.

"Što vlastitim istraživanjem, što prijavama građana utvrdili smo da trenutno ima oko 1600 lažnih internetskih trgovina koje imitiraju poznate modne brendove, a ciljaju na Hrvatsku, s tim da to nije konačna brojka", rekao je Jakov Kiš iz CARNET-a.

Ako nađete nestvarno dobru ponudu za sebe ili poklon za Božić, prije nego što provučete karticu, dobro provjerite kome plaćate.

