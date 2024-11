Četvero mladih ljudi teško je ozlijeđeno, a 25-godišnji mladić je poginuo na mjestu nakon eksplozije ručne bombe u subotu navečer u Kninu.

Jedna osoba u splitski je KBC stigla još u subotu navečer dok su dvije osobe stigle oko 13 sati u nedjelju.

Uživo iz Splita javio se reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan, razgovarao je sa Zenonom Pogorelićem iz KBC-a Split u kojem se trenutno nalazi troje ozlijeđenih.

"U subotu navečer i nedjelju ujutro primili smo troje bolesnika, radi se mahom o mladima do 25 godina života koji su dovedeni s vrlo teškim ozljedama. Prva osoba došla je u ranim jutarnjim satima s obzirom na to da je bila najteže ozlijeđena. Ona je intubirana zbog težine ozljeda te je strojno ventilirana. Nad njom se provode mjere intenzivnog liječenja. Nakon provedenih mjera, ona je i dalje stabilno, ali i dalje u životnoj opasnosti", rekao je Pogorelić.

"Tijekom poslijepodneva dovedeno je drugo dvoje bolesnika koji su nastradali. Riječ je o jednoj malodobnoj hrvatskoj građanki koja ima 16 godina. Ona je zadobila teške tjelesne ozljede i nalazi se u jedinici intenzivne njege za dječju kirurgiju. Drugi je bolesnik 23-godišnji hrvatski državljanin koji se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja na kirurgiji. Također ima teške tjelesne ozljede, ali je van životne opasnosti", kazao je.

Dodao je i kako je moguće da dođe do komplikacija ovakvih ozljeda s obzirom na to da su svi kritični. "Najveći strah je od infekcija s obzirom da se radi o eksplozivnim ranama. To su maltene ratne ozljede pa se prema njima treba postupati prema ratnoj doktrini", rekao je.

Objasnio je i koliko bi mogao potrajati oporavak nakon ovakvih ozljeda.

"To je teško predvidjeti. Od nekoliko tjedana pa čak i do nekoliko mjeseci", rekao je Pogorelić. "Bombe i eksplozivne naprave izazivaju takozvane eksplozivne ozljede zato što raspršuju veliki broj malih projektila koje se onda mogu zabiti u razne dijelove tijela. Najopasnije je ako dođe do velikih krvnih žila.

Više pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.

