Proglašen slavodobitnik 310. Sinjske alke! "Čitavu godinu radio je za ovo..."

Dovršena je ponovljena 310. Sinjska alka. Prošli vikend Alka je prekinuta i odgođena zbog velikog nevremena i pljuska.

Reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić je iz Sinja izvijestila da je slavodobitnik 310. Sinjske alke alkar Frano Talaja iz Brnaza.

O ovogodišnjoj pobjedi je Papić razgovarala sa Stipe Šimundžom, voditeljem alkarske ergele i bivšim alkarom.

"Pratio sam Alku, ali najviše pratim konje. Obzirom da je Alka bila odgođena, to se sve malo produžilo, a to ima utjecaja i na konje. Ipak, mogu reći da su odlično sve podnijeli, a i alkari su odradili svoje", rekao je.

Šimundža je naglasio da u utrci nisu ozlijeđeni ni alkari ni konji, što je ocijenio uspješnom Alkom.

"Sve najbolje imam za reći za Talaju. Čitave godine je radio za ovo, pratio konja. Čestitam Talaji i svim alkarima koji su došli do kraja", nadodao je.

Talaja je ovogodišnju pobjedu odnio u pripetavanju s alkarom Markom Vrcom.

Više detalja pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.