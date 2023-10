Tužni prizori slamaju srce: "Odvratno je da te jadne stare žene nađu tako nešto na grobovima svoje djece"

Počele su pripreme za blagdan Svih svetih, pa mnogi građani sve češće posjećuju posljednja počivališta svojih najmilijih. No, one koji su se ovih dana zaputili na Gradsko groblje na Mirogoju, dočekao je tužan prizor kojemu se nisu nadali. Šokirana je ostala i naša čitateljica. Zbog stanja u kojem je njezina baka zatekla grob svojega sina, čitateljičinog oca, javila nam se tužna i razočarana.

"Svaki puta kada se kosi živica oko grobova, ne počisti se skoro ništa. Sve je ostavljeno starim bakicama da kupe i same nose u smeće, koje je nekad blizu, ali nekad i nije. Bilo da istrune od kiše ili se osuši na suncu, puno je posla i odvratno je, a da ne kažem sramotno da te jadne stare, većinom žene, nađu tako nešto na grobovima svojih dragih, nažalost i grobovima svoje djece, kako je u slučaju moje bake", ispričala je čitateljica i dodala kako se živica prije šišala tri puta godišnje, a sada se nije uređivala više od godinu dana, iako je cijena održavanja porasla.

"Granje nije samo nabacano po svim grobovima, već i po samom puteljku tako da je i pristup grobovima bio znatno otežan, a zamislite još bake na štapu", dodala je.

Grob na Mirogoju (Foto: Čitatelj)

82-godišnja baka naše čitateljica fotografirala je prizore koji slamaju srce, a koje je zatekla kada je posjetila grob svog sina, nakon što ga je 15 dana ranije detaljno oprala i uredila.

"Žena ima 82 godine i logično da ne može ići često skroz do Mirogoja, pa možete zamisliti da vas dočeka ovako nešto. Na godišnjicu smrti moga oca, grob je kompletno uređen i očišćen, dapače izriban, a sada ovo. Pretpostavljam da znate da su cijene grobarine, tj. održavanja narasle za 300 posto. Što je u cijeni, pitam se, kad čišćenje nije?", pita se.

Na Mirogoju znaju za problem

I oni koji vode groblje Mirogoj svjesni su situacije. Ovo nije prva pritužba po pitanju uređenja groblja. Ovih dana, potvrdili su nam, zaprimaju ih jako puno. Tvrde kako su i oni nezadovoljni stanjem te su uveli i radne subote kako bi groblje izgledalo kako priliči blagdanu pred nama.

"Imamo jako puno pritužbi zadnjih dana vezano uz to. Šišanje živice radimo mi, a nešto nam rade vanjski suradnici. Izgleda ružno i upravo smo zato uveli radne subote kako bi se čim prije to dovelo u red. Pokušavamo to sanirati u što skorije vrijeme, ali jednostavno nemamo dovoljno ljudi. Sve kapacitete usmjeravamo na uređenje groblja", rekla nam je Nika Zajec, iz ureda direktora groblja.