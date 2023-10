Pošast koja je nekad bila rezervirana za siromašna i zapuštena mjesta sada se širi brže i lakše: "Svako malo me nešto svrbi"

Monika je nekoliko dana izbivala iz stana. Kad se vratila u srijedu, dočekalo ju je neugodno iznenađenje.

"Legla sam u krevet i nakon sat vremena probudila sam se i vidjela da imam plikove kao od komarca, baš jako, i veli meni dečko, ajmo spavati u boravku, i kako smo odlazili tako smo vidjeli jednu pa smo je ubili", opisala je Monika iz Rijeke.



Očito je da su se u riječkom neboderu stjenice počele širiti. No to nije čudno, kažu stručnjaci, jer stjenice se danas šire brže i jednostavnije. Ova pošast nije više rezervirana samo za siromašna i zapuštena mjesta. Sada ulaze u luksuzne stanove, hotele, a ponekad škole i bolnice. Putuju avionima, kruzerima, autobusima.

"Ona se najčešće širi preko gostiju koji dolaze zrakoplovima jer njihova prtljaga putuje zajedno. Dovoljno je da je jedan kofer ili prtljaga bila zaražena i na taj način je donesemo u neki apartman ili luksuzni hotel", kaže Nediljko Landeka iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Godine 2007. u Hrvatskoj prvi put su zabilježene stjenice. Svake godine njihov broj raste.

Stjenice - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Ubodi izgledaju kao crvenkaste promjene na koži koje svrbe. Mogu se javiti bilo gdje na licu, vratu, nogama, leđima. Ako sumnjate da ih imate u kući i stanu, pregledajte imate li mrlje na zidovima.

"Tragovi izgledaju kao male smeđe mrlje. To je zato što se najćešće hrane krvlju. Kako kroz probavni trak prođe krv u sebi ima taj pigment oksidira i onda možemo vidjeti crtice smeđe", opisao je Josip Skejo s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.



Ne prenose bolesti ni infekcije, ali zbog nelagode uboda jako djeluju na psihu čovjeka. To najbolje na svojoj koži sada osjeća Monika.

"Svako malo me nešto svrbi, svako malo mislim da nešto ima", kaže Monika.



Najčešće se šire posjetama gostiju, na radnom mjestu, kupnjom rabljene robe, zaraženim zgradama, u javnom prijevozu i putovanjima.

Najveće žarište stjenica je krevet. Zato treba biti odmaknut od zida kako se ne bi penjala po njemu.

"Najbolje rješenje bi bilo isušivati prostor tako da nema doovljno vlage da se one razviju. Naravno, najbolje bi bilo sve zapaliti što bi dovelo do njihovog uništenja ali do bi dovelo do uništenja našeg doma pa i nije najjeftnije rješenje", kazao je Skejo.

Sredstva koja se prodaju u trgovinama ne pomažu. Treba pozvati ovlaštenu tvrtku.

Stjenice su na našem planetu već 115 milijuna godina, preživjele su i kataklizmu koja je uništila dinosaure. Očito je da za njih vrijedi onaj mit kao i za žohare da bi preživjeli i nuklearnu katastrofu

"I ja sam čuo taj podatak za žohare, da je to svijet koji ostaje, da su otporni na radioaktivnost. Za stjenice za takav podatak nisam čuo", kaže Landeka.



Ako građani nisu sigurni je li riječ o stjenicama, trebaju ih fotografirati i donijeti u Zavod gdje će utvriti je li riječ o opasnim nametnicima.

