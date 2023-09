Šokirana je bešćutnim ponašanjem, netko mjesecima krade s groba njezina sina: "Ako je policija ne može pronaći, neka joj barem bude na sramotu"

"Na tom grobu, to je sve što možeš donijeti sinu, cvijeće i zapaliti svijeću ili donijeti anđela", govori Mihaela Dragun iz Općine Domašinec. Majka Mihaela šokirana je bešćutnim ponašanjem. Netko već mjesecima krade cvijeće s groba njezina sina.

"Prva krađa 25. srpnja. Brat je došao kući i kaže mi: 'Ti si uzela tegle', ja kažem: 'nisam'. Bila sam sva zbunjena, idem na grob i bila sam van sebe. Nedostajale su tri velike duguljaste tegle s cvijećem. To je trebao netko odnijeti autom, to se nije moglo samo tako odnijeti", kaže Dragun.

Tjedan dana nakon toga dogodila se druga, a početkom ovog mjeseca i treća krađa. Sve je prijavila policiji.

"Kako su mi uzeli te tri, ja sam kupila druge dvije duguljaste. I opet nije bilo ni tegli ni cvijeća, bila sam baš jadna. Opet sam zvala policiju i onda su mi pokazali snimku. U 8:20 se vidi žena kako dolazi, ja sam ih molila nek to objave, ako je ne mogu naći neka joj bar bude na sramotu da više ne dolazi na groblje", ističe Mihaela reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić.

Policija je objavila fotografije. Traži pomoć mještana. Načelnik općine, kaže, i prije je bilo problema pa su stavili kamere.

"Vidjelo se kako žena ubire posađeno cvijeće i stavlja ga u vrećicu i odlazi s groblja. Prije kamera isto je bilo nemilih događaja gdje je netko s neznatno materijom nalik na ulje motorno nekoliko grobova bio pošpricao", rekao je Mario Tomašek, načelnik općine Domašinec.

I obližnja općina Podturen našla se na meti lopova. Prije četiri mjeseca u Dnevniku Nove TV objavljena je priču o susjednom selu Sivica. Tamo je s groblja netko konstantno krao tegle cvijeća s posljednjih poćivališta pa su zato morali postaviti nadzornu kameru.

Kamere su otkrile kradljivca koji operira i noću i danju, ali nakon priloga Dnevnika Nove TV u Podturenu je zavladao mir. Ali problem se javio u susjednom Domašincu. Majka s početka ove priče želi da tome dođe kraj.

"Nek mi sinu daju mir. Ako joj je do tegli nek mi se javi, ali nek mi sina ostavi na miru. Ali njega su zaista svi zapamtili. Puno ljudi posjećuje grob, puno djece. Donesu mu školjke. Meni to toliko znači, nama obitelji, mislim da nije u redu da netko dira to", smatra Mihaela Dragun.

Prema policiji riječ je o krađi male vrijednsoti, ako i pronađu krivca, morat će se pokrenuti privatna parnica.

Sudovi i finacijska šteta za Mihaelu su nevažni, jedino želi da njezin 12-godišnji sin počiva u miru.

