Tajna snimka otkriva zlostavljanje i salve uvreda u javnom poduzeću: "Ti si jedno smeće bijedno!"

Urlanje, vrijeđanje, prijetnje – sve to zabilježeno je kamerom u prostorijama komunalne tvrtke Gradina u Baškoj Vodi. Snimka koja je započela kao dokaz mobinga nad zaposlenicom razotkrila je mnogo dublji i ozbiljniji problem: sumnje u sustavne malverzacije u javnom poduzeću.

Bivša zaposlenica, danas zviždačica, prijavila je kolegu zbog zlostavljanja na radnom mjestu.

"Vidi ti si jedno smeće bijedno. Nula. Nitko i ništa", snimka na kojoj se čuje to vrijeđanje nastala je u lipnju 2023. godine u prostorijama komunalne tvrtke Gradina u Baškoj Vodi. Nakon salve uvreda taj je kolega šakom, kažu, razbio staklena vrata na ulazu u firmu, prostoru u koji inače građani dolaze na šalter.

Iz te prijave proizašle su kaznene prijave protiv tadašnjeg direktora Vjekoslava Radića i šefice financija Danijele Svaline, zbog sumnji u financijske nepravilnosti i manipulacije otpadom.

U međuvremenu, lokalni izbori donose dramatičan zaokret. Radić je postao načelnik Baške Vode, a Svalinu, koja je ranije dobila otkaz, vraća na čelo komunalne tvrtke. Zaposlenik optužen za nasilje ostaje raditi unatoč pravomoćnoj presudi za drugo kazneno djelo.

Zviždačica koja je upozorila na nepravilnosti s glomaznim otpadom i zbog koje je provedena revizija u poduzeću – na kraju je jedina ostala bez posla.

