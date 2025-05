U javnost je procurila snimka s vukovarskog sastanka Domovinskog pokreta u kojoj Ivan Penava govori o HDZ-u, Andreju Plenkoviću i zajedničkoj koaliciji. Iz audio zapisa koji je objavio Jutarnji list Penava pojašnjava da Plenković politički pleše kako on svira.

"Idemo u koaliciji s HDZ-om, da je gradonačelnik naš, zamjenik njihov. To je trenutno dogovorena konstalacija. Andreja Plenkovića zapravo nitko ništa nije pitao. On je na to morao pristati ukoliko je htio biti premijer! I to je bio jedan, ja ću reći moj, prije svega i zahtjev. Moja operacija i moj cilj da iskoristimo tu snagu koju imamo", rekao je Penava na snimci koju je objavio Jutarnji list.

Ivan Penava 'igrao' je na kartu Domagoja Bilića, kao svog nasljednika. DP je podržao HDZ-ovog kandidata za župana. Jedan od HDZ-ovih potpredsjednika u Vladi u čijem je društvu Penava bio odmahuje rukom na snimku.

"To vam je uvijek dio nekakvog političkog folklora. Najčešće namijenjenog unutarnjoj političkoj javnosti da bi se postigla kohezija", rekao je potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

Premijer koji je svojedobno snimljen kako vrijeđa i kritizira Penavu i DP - snimkom se ne zamara. I ne dovodi u pitanje odnose i njihov politički brak.

