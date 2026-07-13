Užarile se društvene mreže: "Za 120 eura za noć dobiješ pola spužvice i to korištene"

Društvene mreže tijekom turističke sezone prepune su objava o kvaliteti smještaja i usluga, a posebno se to odnosi na situacije kada oglašavanje ponude ne prati ono što na kraju turisti zateknu na destinaciji.

Jedna takva objava na Facebooku vrlo je brzo prikupila tisuće komentara i lajkova nakon što je jedan korisnik napisao što očekuje za 120 eura po noćenju.

Kako navodi, za tu cijenu gosti ne očekuju samo lijepo uređen interijer i bazen, nego i osjećaj da su dobrodošli. Među ostalim, on smatra da bi u apartmanu trebalo biti nekoliko kapsula za perilicu rublja i perilicu posuđa, rezervne vreće za smeće, dodatni set ručnika, dovoljno toaletnog papira te osnovne namirnice poput soli, papra, šećera, ulja, kave ili čaja, ali i primjerice metla, lopatica, kuhinjska krpa, spužvica, sredstvo za pranje posuđa i nekoliko kockica leda u zamrzivaču. Sve su to, kako navodi, sitnice koje daju ocjenu 10/10 i goste koji će se vraćati.

Na njegovu objavu stigla je poplava komentara, od koji većina smatra da su mu želje poprilično - optimistične, jer mnogi su, kako navode na smještaju zatekli stanje u kojem im je briga za dodatni ručnik bila najmanji problem.

Jednu korisnicu na smještaju je dočekalo pola spužvice za pranje suđa i to korištene. Mnogi su navodili manjak toaletnog papira, vreća za smeće ili osnovnih kuhinjskih potrepština, no neki su istaknuli i pozitivna iskustva s domaćinima koji su ih dočekali s kavom, pićem ili lokalnim proizvodima.

“Nije bilo ni soli, papra ni ulja. To su osnovne stvari koje gosti inače ne nose sa sobom, a trebale bi se podrazumijevati u svakom apartmanu. I ne, nije nam bilo teško kupiti sve što je trebalo. Otišla sam u trgovinu, kupila sve i čak ostavila za buduće goste, ali taj apartman mene više neće vidjeti. Zbog nekoliko eura vlasnik će sigurno izgubiti goste u nekoj idućoj sezoni”, napisala je jedna korisnica koja je iznajmljivačima poručila kako je oni sami odlučuju kakva će im biti reklama – dobra ili loša.

U komentare se uključio i jedan iznajmljivači koji je poručio je kako ni jednima ni drugima nije lako. “Pogotovo uz nove zakone i rast troškova. Svima je teško, inflacija je učinila svoje i zato smo svi nervozniji”, napisao je te se požalio što se stvara dojam da su iznajmljivači i turisti na suprotnim stranama, umjesto da jedni druge pokušaju razumjeti, prenosi fenix-magazin.de.