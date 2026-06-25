Žena uplatila smještaj na moru, pa se šokirala

Počele su prijevare s turističkim smještajem, pa je policija poslala posebno upozorenje svima koji planiraju najam smještaja na dodatni oprez prilikom dogovaranja uplate.

Jedna je 24-godišnja Slavonka iz općine Brestovac ostala i bez novca i bez ljetovanja na moru, nakon što je neoprezno dogovarala smještaj preko društvenih mreža s osobom koja se predstavljala kao vlasnik apartmana. Nakon dogovora uplatila je novac, ali joj se nepoznata osoba nakon toga više nije javljala.

Naknadnim provjerama mlada žena stupila je u kontakt sa stvarnim vlasnicima apartmana, koji su joj potvrdili da na njihov račun nije izvršena nikakva uplata. Kad je shvatila da je prevarena, obratila se policiji, koja provodi daljnje kriminalističko istraživanje, a građane još jednom upozorava na brojne opasnosti koje vrebaju prilikom javljanja na oglase.

"Kako bi se spriječili ovakvi događaji, savjetujemo građanima da budu oprezni kada preko društvenih mreža kontaktiraju nepoznate stranice i osobe te da bez detaljnijih provjera ne uplaćuju novac niti šalju svoje osobne podatke", ističu iz policije te naglašavaju kako je posebno važno sve provjeriti prije izvršenja uplate.