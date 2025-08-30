Obitelji i prijatelji i dalje tragaju za istinom: "Što je pošlo toliko po zlu da je 12 naših stradalo?"

Hrvatska obilježava 18. godišnjicu Kornatske tragedije u kojoj su 30. kolovoza 2007. prilikom intervencije na otoku Kornatu smrtno stradala 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika.

Stoga će danas točno u 15:24 sati sve vatrogasne postrojbe diljem zemlje na svojim vozilima uključiti svjetlosnu i zvučnu signalizaciju u trajanju od jedne minute u znak sjećanja i počasti.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izdao je zapovijed za obilježavanje tragedije na otoku Kornatu, po kojoj će sve vatrogasne postrojbe (JVP, DVD, PVPG, DVDG i IVP HVZ) formirati postroj vatrogasnih vozila i postroj vatrogasaca u radnim vatrogasnim odorama.

Prije počasnog pozdrava, prigodnim govorom i paljenjem svijeća iskazat će poštovanje i počast svim poginulim vatrogascima u Hrvatskoj, s naglaskom na vatrogasce stradale u Kornatskoj tragediji.

Danas bi na otok Kornat, mjesto središnjeg obilježavanja obljetnice tragedije, trebali stići i izaslanici državnog vrha i predstavnici Šibensko-kninske županije te Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije. Nakon svete mise, položit će cvijeće i zapaliti svijeće uz spomen obilježje, kamene kornatske križeve izgrađene na mjestu pogibije dvanaestorice vatrogasaca.

"Falite nam, braćo"

Ispred Vatrogasnog doma u Šibeniku jutros su položeni vijenci i zapaljene svijeće u sjećanje na kolege stradale u Kornatskoj tragediji. Od svojih su se kolega i prijatelja danas oprostili i pripadnici DVD Vodice.

"Strah nas je i pomisliti kako bi naše selo danas izgledalo s vama i s novim uspomenama koje smo trebali skupa stvarati. Zadnjih 18 godina smo vas pronalazili samo u starim uspomenama i živim snovima kojih nije bilo malo, a u kojima ste dolazili sa onim starim sjajem u očima, svojstvenim samo vama. Falite nam, braćo, toliko da to ne mogu opisati sve riječi ovoga svijeta. Još jednom kao i svih ovih godina vam poručujemo da vas volimo i da više ništa nije isto bez vas", poručili su vodički vatrogasci.

"Godine kad ste vi stradali, pojedini današnji sezonci su rođeni ili su punili godinu dana starosti, kad pitaju kako se to dogodilo; slegnemo ramenima, što je pošlo toliko po zlu da je 12 naših stradalo; slegnemo ramenima? Teško je odgovoriti na ta pitanja, teško je ikome prepričati i objasniti slike s gradskog trga prepunog vatrogasnih uniformi i količinu suza koja se tad prolila.... Danas neka nova djeca gase požare i žive možda vaše snove, a vi ih čuvate i gledate s nekog drugog mjesta na kojem ćemo se sresti, a tad ćete nam ispričati što se dogodilo tog... 30. 8. 2007. još uvijek nam nije posve jasno. Počivajte u miru"; poručili su šibenski vatrogasci.

Kornatska tragedija najveća je nesreća u povijesti hrvatskog vatrogastva, a ovogodišnji program obilježavanja tragedije nosi naziv "6475 dana bez istine".

Točno toliko je dana prošlo od tragičnog stradavanja dvanaestorice vatrogasaca čije obitelji još uvijek nisu dobile odgovor – što se točno dogodilo, zašto su njihovi očevi i sinovi stradali prilikom gašenja suhe trave i niskog raslinja na otoku Kornatu i tko je kriv, nakon što je Dražen Slavica, tadašnji županijski vatrogasni zapovjednik, bio jedini optužen za kornatsku tragediju. Nakon višegodišnjeg suđenja, Slavica je oslobođen krivnje.

U Kornatskoj tragediji prije 18 godina poginuli su vatrogasci iz Šibenika, Tisnog i Vodica i to: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević, Ante Jurićev – Mikulin. Jedini preživjeli, Frane Lučić, pretrpio je teške tjelesne ozlijede.