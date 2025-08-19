Turistici Zagreb ostao u gorkom sjećanju, taksist joj naplatio vožnju više od 1500 eura: "Bila sam shrvana"

Kad se bude prisjećala svojeg putovanja po Europi, Novozelanđanka Carol Cowan neće se rado sjećati Zagreba. Sve zbog abnormalno skupog taksija.

Naime, kako prenosi Jutarnji list, taksi-prijevoznik Ivan Madžar rekao je da će je vožnja koštati 150, a naplatio joj je nevjerojatnih 1506 eura.

A još je nevjerojatnije za koju udaljenost – od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice što je samo 1,05 km zračne linije.

"Bilo mi je vruće, bila sam umorna i gladna. Klima u vlaku nije radila, a WC u mom vagonu bio je zaključan pa sam očajnički tražila toalet na stanici i odbila ljubaznu ponudu jednog suputnika (mladog studenta ekonomije) da me odvede do tramvaja", rekla je Carol koja je, umjesto tramvajem, do obližnje Frankopanske odlučila poći taksijem.

Uputila se prema taksistima i jedan od njih, visoki muškarac koji se naslanjao na automobil pozdravio ju je s ‘Hello‘.

"To mi je čudno, kako je znao da govorim engleski. Prišla sam i pitala ga je li taksi, jer nisam vidjela nikakve oznake na vozilu. Rekao je da jest", kazala je.

Rekao je da prima samo gotovinu, na što je Carol, koja je u tom trenutku imala 65 eura, pristala. Uzeo joj je prtljagu i potrpao ju u automobil. A onda, kako kaže Carol, kreće pakao.

Rekao je da će pozvati šefa

"Nakon kratkog vremena primijetila sam da taksimetar pokazuje 42 i malo sam se zabrinula, ali nisam znala u kojim je to jedinicama. Malo kasnije, na semaforu, taksimetar je pokazivao 85 eura", rekla je.

Nakon što je Novozelanđanka upitala taksista je li iznos na taksimetru u eurima, pružio joj je cjenik.

"Slova su bila presitna za moje slabovidne oči. Brzo sam prebrojala novac u novčaniku. Imala sam 65 eura - i rekla mu - ne mogu si ovo priuštiti, molim vas, pustite me van."

Muškarac ju je pitao ima li karticu te joj je rekao da će pozvati svog "šefa", koji će ih dočekati na odredištu s uređajem za kartice.

"Kad smo stigli u Frankopansku ulicu, taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala. Zatim je rekao da će mi dati popust i naplatiti ‘samo‘ 150 eura. Nisam vidjela dolazak drugog automobila, ali čula sam kako razgovaraju, a zatim je moj vozač stavio uređaj za kartice ispred mog lica i rekao: ‘150, u redu?‘ Na ekranu je pisalo 150 i rekla sam u redu", objasnila je.

Taksist joj je tada rekao da će morati unijeti PIN. Uzeo joj je karticu iz ruke i sam ju umetnuo u POS.

Polovica budžeta za putovanje na jednu vožnju

"Držao ga je iznad moje razine očiju. Unijela sam PIN, zatim mi je vratio karticu i dodao uređaj kroz prozor, a drugi automobil je otišao", govori Carol, koja je tek po odlasku svog vozača shvatila da joj nije izdao račun.

Nekoliko sati nakon vožnje Carol je pogledala stanje na svojoj kartici.

"Vidjela sam da je ‘Ivan Madžar Taxi‘ naplatio 1506 eura! Bila sam potpuno shrvana - to je bila polovica mog budžeta za cijelo putovanje. Odmah sam prijavila Visi da je došlo do pogreške. Otišla sam potražiti policijsku postaju, ali sam se pitala što im mogu pokazati kao dokaz i izgubila se, pa sam se vratila u svoj smještaj", rekla je.

Carol nije znala jesu li joj ukradeni podaci s kartice i hoće li izgubiti ostatak novca tako da je, umjesto nastavka putovanja, odlučila odmah rezervirati avionsku kartu za povratak kući na Novi Zeland.

Let za Singapur platila je manje od trećine cijene koju je platila za vožnju zagrebačkim taksijem od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice.

"Te sam noći sve otkazala - putovanja, smještaj i turu po Grčkoj - i rezervirala povratni let. Napustila sam Zagreb 28. svibnja. Mislim da je vozač taksija, nakon što mi je pokazao ekran s iznosom od 150, pritisnuo broj šest i tako promijenio iznos na 1506. Već je i 150 eura bila nevjerojatna cijena za tako kratku vožnju", rekla je.

Druga strana priče

Vlasnika obrta za autotaksi prijevoz za Jutarnji list je ispričao drugačiju verziju događaja.

"Nisam je ja vozio nego drugi taksist koji nema uređaj za kartice. On me nazvao i pitao mogu li mu posuditi svoj. Padala je kiša, nisam gledao što čovjek upisuje u aparat", rekao je i dodao da nije znao da se radi o tako visokom iznosu.

Kazao je i a će, u slučaju da se radi o kaznenom djelu, policija odraditi svoj posao, ali da ga nitko do sada nije kontaktirao iako je Carol prijavila cijeli slučaj.

Ona je pak, po povratku na Novi Zeland, kontaktirala hrvatsku ambasadu.

"Bili su jako ljubazni i rekli da će prijaviti Ivana Madžara Poreznoj upravi zbog utaje poreza, jer nije izdao račun, te su mi savjetovali da kontaktiram zagrebačku policiju. Na kraju sam dala izjavu policiji ovdje na Novom Zelandu, a ona je poslana u Zagreb putem Interpola. Od tada nisam dobila nikakav odgovor", objasnila je.

"Za strance koji dolaze u Zagreb, taksisti su često prvi kontakt s gradom - i to bi trebala biti pozitivna iskustva", zaključila je.