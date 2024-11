Nakon izlaska uzeo vožnju do Dubrave pa platio paprenu cijenu: "Taksist je bio agresivan, rekao je 'što me j*beš!' pa nagazio po gasu"

Novi tjedan, nova pritužba građana na (pre)skupi autotaksi prijevoz. Tako bismo mogli opisati ono što se nerijetko događa na našim prometnicama kad ljudi samo upadnu u taksi i unaprijed se ne informiraju o cijeni prijevoza.

Jedan od njih je i 34-godišnji čitatelj koji nam je ispričao što mu se dogodilo nakon izlaska u noći sa subote na nedjelju.

"Nisam uspio naručiti taksi putem aplikacije nakon izlaska pa sam sjeo u taksi koji je bio parkiran u središtu grada kod HNK te zatražio vožnju kući u Dubravu. Vozili smo se i kad sam na pola puta, na Branimirovoj cesti, pogledao taksimetar stajala je cijena od oko 40 eura. Upitao sam vozača kolika je cijena po kilometru, a on je kazao 7 eura. Komentirao sam kako nije normalno da je tako skupa vožnja na što je on naglo zakočio pri velikoj brzini te se zaustavio na autobusnoj stanici", kazao je čitatelj te nastavio priču:

"Počeo mi se obraćati agresivnim tonom i poručio da mogu izaći iz vozila ako mi nešto ne odgovara. Odgovorio sam da nema potrebe za takvim načinom razgovora, da sam svjestan kako je riječ o noćnoj vožnji, ali da imam pravo pitati za cijenu i tko me vozi. Nastavili smo vožnju, a kad smo stigli na odredište nisam mogao vjerovati kad sam vidio iznos koji sam platio karticom - 91.50 eura za prijeđenih 12 kilometara."

Račun za taksi prijevoz Foto: Snimio čitatelj

Kaže da je vozača tražio podatke i namjerno ostavio vrata vozila otvorenim kako bi ga mogao fotografirati.

"Pitao sam ga kako je moguće da sam vožnju u jednom smjeru platio 12 eura, a da me povratak stoji toliko skuplje. Nije mi želio otkriti ni identitet, samo je rekao da mi na računu piše ime tvrtke za koju vozi. Kazao je "što me sad j*beš, i žena mi je bila na operaciji, sve ti piše na računu...". Potom je nagazio po gasu tolikom brzinom da su se vrata sama zatvorila i odjurio, nisam ga uspio fotografirati. Sve ovo pričam jer se osjećam prevareno i želim upozoriti druge da im se ne dogodi isto. Na internetu sam vidio kako je riječ o prijevozničkoj tvrtki "Usluga 1024 j.d.o.o." čiji je vlasnik Emanuel Cirimotić, a o njemu se već pisalo u medijima. Jer ljudi su dijelili iskustva slična mojem", zaključio je čitatelj.

Podsjetimo, u travnju smo već pisali o pritužbi jedne čitateljice koja je vozeči se taksijem spomenutog Cirimotića od zagrebačkog prigradskog naselja Buzin do Trešnjevke u špici platila čak 105 eura. Pritom su prešli oko devet kilometara u gotovo sat vremena vožnje. Jedina je razlika u tome što je Cirimotić u međuvremenu preimenovao tvrtku "Vlaho prijevoz" u "Usluga 1024".

Tada smo zatražili i njegov komentar na pritužbu.

"Cijene određujemo prema Pravilniku o autotaksi prijevozu u RH. Naše su cijene veće u odnosu na druge jeftinije pružatelje usluga prijevoza i za svaku vožnju i uslugu korisnicima izdajemo fiskalni račun. Dakle, mi, kao i svaki prijevoznik, određujemo svoju cijenu. Netko želi konkurirati s kvalitetom svoje usluge, a netko s niskom cijenom", kazao je za DNEVNIK.hr Emanuel Cirimotić te dodao:

"U Pravilniku nije definirana niti najniža niti najviša cijena usluge prijevoza prema prijeđenom kilometru, a mogu kazati kako nerazumna cijena ni u jednom slučaju, naravno, nije dobra."

Zatražili smo da nam konkretno objasni kako njegova tvrtka formira cijene autotaksi-usluga, a dobili smo ovaj odgovor:

"Naša je usluga učinjena na maksimalno profesionalan način i prema svim pravilnicima. Dakle, tu ne postoji ništa sporno, nezakonito i nemoralno. Kad je riječ o usporedbi naše cijene i ostalih pružatelja taksi-usluga koji naplaćuju manje, želim kazati kako nismo u poziciji da se uspoređujemo s njima i nije nam to u interesu. Niti konkuriramo na njihovoj razini posla. Naša interna politika posla je da nam nije cilj uspoređivati se s njima niti raditi na njihov način. Ne znam što očekujete da ću vam kazati o tome, da mi serviramo 'zlatni zrak' u vozilima pa da na temelju toga formiramo cijene? Neću vam to kazati. Činjenica jest da smo svi na tržištu, ali, ponavljam, nama nije cilj konkurirati drugima i ne želimo se uspoređivati s njima. Vi želite da vam obrazložim po čemu smo mi bolji ili lošiji od drugih, ali nama to nije cilj. Niti biti bolji, niti lošiji. Naša je usluga na maksimalno kvalitetnoj razini i to je ono što vam mogu kazati", rekao je Cirimotić.

