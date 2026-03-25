Novo upozorenje DHMZ-a: Crveni alarm za dvije regije, na udaru i Zagreb

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak su izdali crveno upozorenje zbog snijega koje će u gospićkoj regiji ponegdje dosegnuti i pola metra te za riječku regiju gdje se očekuje vrlo jako i olujno jugo, a potom bura s orkanskim udarima.

Zbog obilnog snijega, dežurni prognostičari DHMZ-a podigli su razinu upozorenja za gospićku regiju na najviši stupanj, crveno, što znači izuzetno opasno vrijeme.

"Tijekom četvrtka očekuje se deblji snježni pokrivač, ponegdje i oko 50 centimetara novog snijega uz jak i olujan sjeveroistočni vjetar (narančasto upozorenje), zbog čega će povremeno biti mećave, a stvorit će se i veći snježni zapusi.

Očekuju se prekidi cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te opskrbe, a postoji i opasnost da vozači ostanu zameteni, zbog čega se preporučuje izbjegavanje putovanja koja nisu nužna", stoji u priopćenju.

Najviša razina upozorenja, crveno upozorenja, podignuto je i za riječku regiju zbog vjetra i bit će aktivno tijekom cijelog dana.

"Očekuje se vrlo jako i olujno jugo i južni vjetra, koji će se ujutro naglo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, lokalno uz orkanske udare pod Velebitom jače od 110 kilometara na sat.

Postoji povećan rizik za sigurnost ljudi zbog polomljenih grana, iščupanih stabala i letećih krhotina. Očekuju se prekidi prometa, a mjestimice su moguća oštećenja objekata te prekidi u telekomunikacijama i opskrbi električnom energijom", izvijestili su iz DHMZ-a.

Večeras kreće izražena promjena vremena s 🌀 ciklonom #Deborah koja će tek nastati u Genovskom zaljevu i brzo se premjestiti u Jadran.

Pratite #prognoze i upozorenja na https://t.co/7tElXxnRUV pic.twitter.com/mYpWJEs01W — DHMZ (@DHMZ_HR) March 25, 2026

Za riječku regiju aktivna su još i narančasta upozorenja zbog obilne kiše i lokalno izraženih pljuskova uz grmljavinu. Očekuje se ponegdje i više od 90 milimetara oborine i povećan rizik od poplava imovine i prometnica. Moguće su bujične i urbane poplave, tijekom noći i jutra i poplavljivanje riva.

Za zagrebačku regiju aktivno je narančasto upozorenje zbog jakog i olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, osobito u drugom dijelu dana, mjestimice uz brzine od 55 do 90 kilometara na sat.

"Mogući su prekidi u opskrbi električnom energijom, a postoji i rizik od oštećenja objekata te ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina", priopćeno je.

U toj su regiji dodatno na snazi i žuta upozorenja zbog lokalno obilne kiše koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, što može uzrokovati skliske kolnike i otežane uvjete za vožnju.

U petak i dalje vjetrovito, a u unutrašnjosti snijeg, osobito u gorskoj Hrvatskoj

U petak, 27. ožujka, bit će i dalje vjetrovito, u unutrašnjosti mjestimice uz snijeg i stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorskoj Hrvatskoj gdje će biti na snazi narančasto upozorenje za snijeg.

Iz DHMZ-a su poručili građanima da redovito prate prognoze i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije.

"Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je provjeravati više puta dnevno", napomenuli su iz DHMZ-a te pozvali građane da postupaju prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima.