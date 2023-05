Pred kameru Dnevnika Nove TV stali su i neki mještani koji potvrđuju povezanost Frane Barbarića i poduzetnika Metkiora Ćurina. Za ovaj slučaj premijer još nije našao vremena, izvještava novinar Mario Jurič.

Pred kućom Frane Barbarića osvanula je traka građevinske inspekcije "Zabranjeni radovi". Ista oznaka i na prozoru kuće u izgradnji.

Šef HEP-a Frane Barbarić tvrdio je kako je ovdje riječ o rekonstrukciji starijeg objekta. No, inspektori su sada zatvorili gradilište. Nakon što su prošlog tjedna snimili stanje na terenu, traže i njegovu strane cijele ove priče i odgovore na sva pitanja.

A da na terenu ne izgleda sve kao prije, potvrđuje i lokalni lovnik.

"Promjena ima dosta", kaže Nikša Stipinović iz Zastražišća. "Ovdje čovjek radi šta radi kako radi ne znam. Tu je bio stari put, tu se zaobišlo. Bila je tu stara kuća. Vidite sami ovdje je napravljeno, sad šta je tu je. Ne znam jel srušena ili nije, ali vidim da je nema".

Šef HEP-a bespravno gradi vilu s bazenom? Dnevnik Nove TV u posjedu dokumenata: "Po onome što vidimo na papiru i na terenu, postoji očita razlika"

I tu su, tvrdi, viđeni radnici Metkiora Ćurina, poduzetnika koji je kooperant HEP-a na Hvaru. I koji ima imovinu u uvali Srhov dolac prema kojoj se uređuje cesta i postavljaju kabeli.

Nikša dodaje, "Oni su radili ne samo tu. Nego i rade oni po čitavom otoku čak i za Elektrodalmaciju. Oni su kamionima radili. To je Metkior, tko će drugi raditi, nema tko, razumijete", kaže Stipinović.

Ne stišava se afera šefa HEP-a oko gradnje vile s bazenom, poznati novi detalji: "Ovdje ima elemenata koje bi trebalo preispitati"

Odgovore je novinar Mario Jurič htio čuti i od Metkiora Ćurina pa je otišao do adrese gdje mu je registrirana tvrtka Fjord. Na vratima je bila ženska osoba, koja kaže kako danas nije na otoku.

Na pitanje da bi ga htjeli čuti vezano optužbe koje mu se stavljaju na teret, vezano za gradnju, kaže da ga nema, a na pitanje zna li nešto o njegovom odnosu s Barbarićem odgovara "Ne možete mene to pitati".

DORH pokrenuo istragu protiv šefa HEP-a zbog gradnje vile na Hvaru: Češlja se sva dokumentacija

Vruća hvarska afera za premijera kao da ne postoji. Na upiti novinara Hrvoja Krešića je li se informirao o tome što se događa s Barbarićem na Hvaru, "što radi, kako gradi, je li to sve u skladu sa zakonom, kakvu poruku šalje?", Plenković odgovara, "Nisam, imao sam sasvim druge teme, nisam, prošli tjedan smo bili na Islandu, u Sloveniju, imali smo Vladu, poplave… Na upit novinara zanima li ga ta tema, premijer odgovara "Zanima, doći će to na dnevni red kad dođe vrijeme za to". Krešić kaže kako mu je građevinska inspekcija zatvorila gradilište, na što mu Plenković odgovara da zna više nego on.

Načelnik Jelse o bespravnoj gradnji na Hvaru: "Nemam nekretninu, živim s roditeljima..."

Načelnika Jelse novinar Jurič tražio je ukupne iznose koji su plaćeni Ćurinovoj tvrtki koju se povezuje i s gradnjom vile. Nije ih dobio. On pak, između ostalog, prstom upire u zastupnika Most-a Troskota.

"Cijelo vrijeme govorim da se radi o unutarstranačkoj borbi između HDZ-ovaca, koju izjavu vi nikako da prenesete, jer vam očito iz nekog razloga ne paše, a gospodin Troskot je očito nasjeo na HDZ-ovu igru i sad će morati sve laži koje je izrekao, koje se tiču Općine Jelsa i mene objasniti na sudu".

Što i kako gradi šef HEP-a? Inspekcija na terenu, oporba proziva: "Radi se o bliskom suradniku i prijatelju premijera"

Općinsko vijeće je, tvrdi, prije nekoliko godina kroz proračun odobrilo stavku projektne dokumentacije da Općina "pogura" HEP da se stanovništvu što prije dovede struja. A građevinske dozvole na ime HEP-a postoje za sve vale za kabliranje, a ne samo za jednu. Izvide o ovoj aferi i dalje provode i DORH i USKOK.

"Metkior Ćurina je možda najjača tvrtka na Hvaru", nastavlja priču lovnik Nikša Stipinović. "Vjerojatno 60, 70 posto građevinskih radova, stvarno velika firma s dosta ljudi. Oni su radili ne samo tu, nego rade oni, šta ja znam po čitavom otoku i za tu Elektrodalmaciju, kako čujem da su kooperanti", objašnjava.

Šef HEP-a Frane Barbarić tvrdio je kako je ovdje riječ o rekonstrukciji starijeg objekta, no inspektori su sad zatvorili gradilište. Nakon što su prošlog tjedna snimili stanje ovdje na terenu tražit će i njegovo očitovanje.

