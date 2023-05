Nekoliko institucija i dalje provjerava gradnju kuće s bazenom šefa HEP-a Frane Barbarića, te poslovnu suradnju s tvrtkom FJORD Metkiora Ćurina. Izvide kako doznajemo provodi i USKOK nakon što im je u ponedjeljak podnesena kaznena prijava.

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot tvrdi kako su sve Barbarićeve makinacije u HEP-u bile uz blagoslov predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Prstom upire i u načelnika Općine Jelsa.

A uspoređujući satelitske snimke parcele gdje se nalazi nekretnina šefa HEP-a vidljive su promjene u posljednjih nekoliko godina. Satelit je snimio kako je sve izgledalo 2013. i ove godine.

"Općina Jelsa izvršila financiranje građevinskih dozvola prema Srhovom docu gdje je apartman Metkiora Ćurina. Suprotno pravilnicima HEP-a. Zašto je financirala dozvole", kazao je Troskot.



"Neka Hvaranima i ostalima objasne zašto je kabliranje išlo prema uvali gdje apartmane ima Metkior Ćurin", dodao je.

Pet dana nakon izbijanja afere, prvi put pred kamere je izašao SDP-ov načelnik Općine Jelsa Nikša Peronja. I to ne na Hvaru, nego u središnjici stranke u Zagrebu gdje je pozvan.

Odgovorio je na prozivke, pojasnio ulogu Općine u cijeloj priči. Ali i odgovorio na pitanja reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović - ima li osobno veze sa spominjanim izvođačem radova.

Na pitanje je li točno da je od 30 postojećih uvala kabliranje išlo samo prema onoj gdje je imovina Ćurina, odgovorio je: "HEP je zatražio 4, 5 građevinskih dozvola da poveže sve vale".

O tome - zašto baš od Ćurina, odgovara: "Zato što do tamo vozi cesta, tu se spušta cesta, nema svaka vala cestu".

Tko radi na Hvaru?

No, je li istina da je Ćurin izvođač svih radova na Hvaru?

"Ne, to je u potpunosti netočno. On ima veliku firmu, on jest radio, teško mi je reći koliko je radio i koliko projekata, spada među srednje izvođače na otoku", navodi Peronja.

O tvrdnji HEP-a kako je on tražio da se to radi, navodi: "HEP ima građevinske dozvole i to već dvije godine. HEP je mogao u bilo kojem trenutku tražiti te dozvole". Kaže da je HEP tražio te dozvole.

Na pitanje je li točno da je Ćurin gradio kat njegove kuće, Peronja odgovara: "Nemam nekretninu, živim s roditeljima, ta kuća je dovršena s krovom '78. ili '79. kad sam se ja rodio, otada smo vršili samo unutarnje adaptacije, nismo dirali 6, 7 godina".

Dodaje da o tome tko je radio treba pitati roditelje, no da je radilo više tvrtki.

