Zbog obilne kiše urušavaju se ceste diljem Hrvatske. Dvije su se urušile i na području Karlovca. Zbog otvaranja jame za sav promet zatvorena je Dubrovačka ulica u četvrti Drežnik. Sanacija je u tijeku. Cesta se ulegnula i uz šetnicu u naselju Mravinjak. Pretpostavlja se da su razlog ulegnućima velike poplave.

Urušila se cesta između sela Rešetari i Baćina Dola kod Nove Gradiške. Ta cesta povezuje požešku kotlinu s autocestom. Propala je gotovo tri metra.

Zastrašujući prizori državne ceste D51, nasreću, puknućem nisu odnijeli ljudske živote, a mogli su jer više godina traje njezino slijeganje.

Zlatko Aga, načelnik Općine Rešetari, kaže: "Intenzivnije slijeganje, što smo primijetili, to se dogodilo nakon posljednjih potresa koji su se prije dvije i pol godine dogodili u Hrvatskoj. Međutim, zadnje kiše su uzrokovale totalno slijeganje same ceste, možemo reći metar i pol do dva metra", kaže načelnik.

Uslijed velike količine vode cesta je potkopana, zbog čega je u potpunosti uništena.

"U ovom prostoru su do 1958. godine bili i rudnici ugljena. Je li nešto ispod, jesu li su upitne i ove kiše ili područje ili sama nekvaliteta radova kad se 1980. gradila ova cesta? I mogu reći da je firma za održavanje cesta od Nove godine do prije mjesec dana jedno pet puta radila sanaciju ovog dijela", kaže.

Hrvatske ceste raspisale su natječaj za rekonstrukciju te dionice, izvođač radova je osječka tvrtka.

Goran Martinović iz Hrvatskih cesta kaže: "Nakon potpisivanja ugovora izvođač će žurno, sukladno projektu, započeti s radovima. Ukupan rok izvođenja je devet mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. I vrijednost svih radova je osam milijuna eura."

Načelnik Općine Rešetari kaže kako to neće biti dostatno za kvalitetnu sanaciju ceste. Dok radovi ne završe, sav promet preusmjeren je kroz Novu Gradišku. Mještani su ogorčeni.

"Jako je prometno i opasno, mogu vam reći", kaže Mirko iz Cernika. "Motori, automobili, teretni, cesta je stalno puna. Pogotovo ujutro kad se ide na posao i oko tri sata kad se vraćaju kući."

S njim se slaže i Tomislav. "Sad je bila baš prometna nesreća prekjučer. Bome je bilo gužva, da tu nije bio mali prolaz između znaka i ove ograde, bio bi zastoj od sigurno koji kilometar."

Gužve će mještani trpjeti idućih devet mjeseci, dok radovi na rekonstrukciji ceste ne budu završeni. Iako se još ne zna ni kada će početi.

