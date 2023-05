Dok bageri koje u ratu protiv bespravne gradnje šalje država od Istre do Vruje rade svoj posao - s Hvara informacija koju je prvi objavio 24 sata - kako bespravno gradi privatnu vilu s bazenom i Frano Barbarić aktualni predsjednik Uprave HEP-a i ugledni HDZ-ovac. Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič doznao je šokantne detalje oko toga gradi li privatnu vilu Barbariću tvrtka kojoj je vlasnik poduzetnik ujedno i vlasnik tvrtke kooperanta HEP-a na Hvaru.

Na osami blizu mora i oko 20 kilometara od Jelse niknule su nekretnine prvog čovjeka HEP-a Frane Barbarića.

Dvije kuće i bazen nalaze se u uvali Sinjava. Do njih vodi makadamska cesta. No, ovo područje nije građevinsko, potvrdili su za Dnevnik Nove TV u Općini Jelsa. Pa se postavlja pitanje - kako je sve niknulo? Barbarić pred kamere ne želi. Pismeno poručuje:

"Radi se o rekonstrukciji postojeće derutne građevine stare više od 50 godina koja je bila nužna kako objekt ne bi postao opasan. Objekt je legaliziran 2015. od svih nadležnih tijela, a na elektroenergetsku mrežu je priključen još krajem 90-ih godina. Stoga molim da ne nasjedamo na insinuacije i namjerna podmetanja.“

Bespravna gradnja: "Postoje ljudi kojima ništa nije sveto jer ih i država stimulira da budu kriminalci"

Staru kućicu Barbarić je legalizirao, no prošle godine gradi novu. I uz to bazen, koji u rješenju o legalizaciji - nije postojao. Na terenu nema ni građevinske ploče s potrebnim informacijama.

"Legalizacija uredno zatražena"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban komentirao je: “Legalizacija je uredno zatražena, legalizacija je uredno i izdata, a što se tiče ako je bilo nekih aktivnosti poslije legalizacije - to je stvar inspektorata kako kod dotičnog gospodina, tako kod svakog drugog građanina“

Dnevnik Nove TV tražio je od HEP-a dostavu dozvola za građenje, ime izvođača radova, cijenu građenja, ali odgovore nisu dobili. Odgovore nisu dobili ni saborski zastupnici MOST-a.

"Postavili smo i upit prema Ministarstvu graditeljstva kako je moguće da predsjednik uprave HEP-a koristi svoju nepotističku poziciju da može graditi vilu na poljoprivrednom zemljištu koja nije obuhvaćena prostornim planom grada Jelse“, kazao je Zvonimir Troskot.

I idu korak dalje: "Izgradnja te vile je povezana sa Metkiorom Ćurinom koji vodi jedan od mjesnih odbora Jelse i ima građevinsku firmu te za protuuslugu spuštanja podzemnih kabela prema svojima apartmanima upravo taj Metkior Ćurin gradi vilu Frani Barbariću“, nastavio je Troskot.

Ne znaju tko izvodi radove na kući

HEP je za Dnevnik Nove TV kazao da ne znaju tko izvodi radove na kući njihova šefa. Ali, potvrđuju da je tvrtka Fjord u vlasništvu Metkiora Ćurina kooperant za njihove građevinske radove na Hvaru.

"HEP ODS nema građevinsku operativu pa za izvođenje građevinskih radova raspisuje godišnje natječaje sukladno zakonu o javnoj nabavi. Tako je za otok Hvar izabrana tvrtka Fjord d.o.o.“, odgovorili su.

VIDEO "A je to gradnja": Viralni zagrebački balkon nije jedini - ekipa Dnevnika Nove TV pobrojila je brojne bizarne građevine u Hrvatskoj

Potvrđuju da su položili kabel tijekom uređenja i asfaltiranja ceste Gdinj - Srhov Dolac.

"Radove na cesti je financirala općina Jelsa i HEP ODS Elektrodalmacija Split je zamoljena da radove odradi u sklopu uređenja ceste, što je i uobičajna praksa u mjestima gdje postoji dobra komunikacija i koordinacija sa lokalnom upravom“, dodaju iz HEP-a.

Metkior Ćurin na upit o poslovima s HEP-om i na Barbarićevim nekretninama - danas nije odgovorio. Državni inspektorat potvrdio je Dnevniku Nove TV da će krenuti u nadzor. Premijer, koji se baš jučer družio s Barbarićem - ne zna ništa o bespravnoj gradnji.

"Ne znam ništa o tome to morate njega pitati. Neka on sam pojasni, to pitajte njega“, kratko je rekao Andrej Plenković.

Pitanja puno - a odgovora malo.

"Po onome što vidimo na papiru i na terenu postoji očita razlika"

Iz Splita se javio reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

"U posjedu sam dozvole za legalizaciju, odnosno rješenja o izvedenom stanju i po onome što vidimo na papiru i na terenu postoji očita razlika. Kuća je drugačijih gabarita nego što piše na papiru. Također, tamo je niknuo bazen, nema vanjskoga stubišta, krov je ravan“, rekao je Jurič i nastavio.

"Ovo je svakako dokument kojim će se idućega tjedna baviti građevinska inspekcija. Kako smo čuli, oni već u ponedjeljak izlaze u teren. Odgovore će morati dati i sam gospodin Barbarić i odgovarati kako i na koji način je gradio te je li istina da je on srušio stari objekt i tamo napravio novu kuću.“

Jurič je doznao da je u prosincu prošle godine podnesena prijava na niz nepravilnosti u radu HEP-a na Hvaru, a zatražena je i revizija koju je HEP odobrio: "Kažu da je sve bilo u redu. Osoba koja je prijavila sve te nepravilnosti ove je godine suspendirana. HEP kaže da ona nije formalno smijenjena, ali su i oduzete određene ovlasti.

Isto tako, kažu da kako su kod te osobe utvrđene određene nepravilnosti u radu, a i da je jednom prilikom zaustavljena u policijskoj kontroli te je utvrđen prekršaj Zakona o sigurnosti i podnesen je optužni prijedlog sudu u Splitu“, rekao je reporter i objasnio da se oko toga vodi i radni spor.

"Ono što svakako treba kazati je da će se ovom temom baviti i USKOK jer kako doznajem, već idućega tjedna, kaznena prijava im stiže na stol“, zaključio je.

