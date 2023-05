Hoćete li imati veće plaće i koliko, u ponedjeljak su raspravljali članovi HDZ-a. U utorak će vladajuća koalicija, a tek potom ćete i vi saznati.

O najavi Vlade da će ukinuti prirez te što je s porezom na dohodak otkriva u Dnevniku Nove TV novinar Hrvoje Krešić.

Premijer je jasno rekao da se ukida prirez, no što je s porezom na dohodak? "Porez će se djelomično prebaciti na jedinice lokalne uprave i samouprave i zamijeniti prirez i na taj način u Vladi kažu kao dolazi do decentralizacije te se jača sloboda lokalnoj samoupravi", kaže Krešić te dodaje kako je "vrag u detaljima".

Plenković o ukidanju prireza: "Ne znam tko plasira u javni prostor da se nešto oduzima jedinicama lokalne samouprave. To je izmišljena teza"

"Ako se prirez ukine, jedinice lokalne uprave i samouprave moći će povećati stopu poreza na dohodak, a to onda znači da će one lokalne jedinice koje će to morati učiniti, a to su onda uglavnom gradovi koji imaju najveće infrastrukturne potrebe, vrtiće, škole, bolnice, muzeje, velike javne uprave, oni će morati onda svojim građanima reći da dižu stopu poreza na dohodak. Plenković kaže i kako su sve kritike izrazito zlonamjerne."

Ministar otkrio: ''Porezna reforma proračun će godišnje stajati oko 400 milijuna eura''

"Bit je da omogućimo rast plaća, pogotovo onima koji imaju najmanje plaće u Hrvatskoj, to je broj jedan. Pod dva, još jednom otklanjam sve te teze koje ne znam kako su plasirane u javni prostor da se nešto oduzima jedinicama lokalne samouprave, osobito da se oduzima velikim gradovima, dakle to je neka teza koja je izmišljena pa sad neki ljudi toliko ponavljaju da neki građani misle da je to istina. To je neistina, mi ćemo ukinuti prirez, to je točno, ali ćemo ostaviti mogućnost da porez na dohodak bude povećan za onoliko koliko je prije bio prirez", rekao je Andrej Plenković nakon sastanka vrha HDZ-a.

Što nam donosi nova porezna reforma? "Ako ukidamo prirez, ispada da će plaće rasti tamo gdje su ionako najveće"

Uskoro bi javnosti trebale biti objavljene i izborne promjene. Broj izbornih jedinica ostat će isti kao i broj zastupnika koji iz njih odlazi u Sabor, što znači da će se prekrajati izborne jedinice, jer prema preporuci Ustavnog suda, svaki glas mora vrijediti jednako. Ovaj prijedlog će nakon predstavljanja koalicijskim partnerima nakon toga, vrlo je izvjesno, i biti usvojen u Saboru, zaključuje Krešić.

