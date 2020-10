Povjerensto za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmete protiv ministra Tomislava Ćorića i bavi se njegovim odlascima u Klub Dragana Kovačevića.

Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmete protiv ministra Tomislava Ćorića zbog posjeta Klubu Dragana Kovačevića, a ministar kaže da tu nema ništa sporno. Priznaje da je bio u Klubu, ali kaže da je to bilo nakon imenovanja. Kovačević je za šefa Janafa izabran u veljači, a Ćorić je bio u Povjerenstvu koje ga je biralo.

"Ja ne vidim niti jedan razlog za propitivanje ako ide ono u smjeru o kojem je riječ, naime ja s g. Kovačevićem se nisam vidio u Klubu u vrijeme kad je bio otvoren natječaj za izbor predsjednika uprave Janaf", rekao je Ćorić.

S predsjednicom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Natašom Novaković razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"Povjerenstvo je protiv Tomislava Ćorića otvorilo predmet prije par dana, a s obzirom na okolnosti da je priznao da je bio u Klubu Dragana Kovačevića, istovremeno ministar Ćorić je jedan od članova Povjerenstva koje je odlučivalo o članovima uprave Janafa, te uputio zaključak Vladi kojim predlaže da se gospodin Kovačević imenuje u upravu. Očito imaju neki odnos poslovni, moguće da je u skupštini društva, ali to će Povjerenstvo ispitivati u daljnjem postupku", kazala je Novaković koja ne može tvrditi s kojim vremenskim odmakom je ministar Ćorić bio tamo. No ističe da "ako ste imenovali nekoga, a poslije vas poziva da budete kod njega u klubu, samo po sebi nije dobro".

Šefica Povjerenstva ne želi prejudicirati moguće kršenje zakona te ističe da će dužnosnika pozvati da se očituje ako dođe do pokretanja postupka.

Što se tiče Kovačevićeve imovine, otvoren je predmet vezan za njegova upravljačka prava. "S obzirom na to da je u imovinskoj kartici naveo da je prenio upravljačka prava na odvjetnika koji nam je kazao da to nije tako, očito je neistinito popunio imovinsku karticu, s druge strane, kompletna provjera se vrši na imovinskoj kartici, istražujemo neku vikendicu koja je navodno puno veća nekretnina. Tu je i problem prihoda, ali to će Povjerenstvo teško utvrditi. A za novac koji se, ne znam kako, našao u gepeku automobila, isto Povjerenstvo ne može znati".

Prijavu GONG-a protiv Tomislava Ćorića, Josipa Aladrovića i Olega Butkovića, kao i načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Roberta Hranja te predsjednika RH Zorana Milanovića, zbog kršenja propisa o sukobu interesa uslijed boravka i druženja u takozvanom Klubu, dobili su jučer pa o njoj još nisu raspravljali.

Istražuje se i put predsjednika Zorana Milanovića u Albaniju, u tom predmetu još se skupljaju dokumenti nadležnih institucija.

Otvoren je i predmet protiv saborskog zastupnika Mate Čička. "Sporna je prenamjena zemljišta. To je novi predmet, o prijavi koja bi išla u smjeru prenamjene zemljšta, tek smo zatražili dokumentaciju", kazala je Novaković te dodala kako je predmet otvoren nakon novinarskog upita.

