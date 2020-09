Mato Čičak u Saboru je prisegnuo za novog HDZ-ovog zastupnika nakon što je zbog upletenosti u aferu Janaf ukinut imunitet Draženu Barišići.

U Saboru je danas prisegnuo HDZ-ov Mato Čičak, zamjena za Dražena Barišića, koji je svoj mandat stavio u mirovanje i kojem je skinut imunitet zbog sumnji za upletenost u aferu vezanu uz Janaf i tvrtku Elektrocentar Petek.

Čičak je prisegnuo da će dužnost zastupnika obnašati savjesno i odgovorno, u radu se držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak.

Novi zastupnik, inače načelnik općine Rugvica, se nakon prisege kratko obratio novinarima i poručio da mu je teško što na novu dužnost stupa u ovakvim okolnostima.

"Šokiralo me to, to su kolege koje poznajem dugi niz godina. Jako mi je teško zbog toga, ali ovo će biti poticaj da moju Rugvicu i Zagrebačku županiju još više pokrenemo" kazao je.

Poručio je i kako Rugvica u posljednje dvije godine nije imala nikakve poslove s tvrtkom Elektrocentar Petek.

"Javljali su se na natječaje, ali u zadnje dvije godine nisu radili ništa s Rugvicom", kazao je.

Podsjetiomo, dvojica gradonačelnika iz HDZ-a i SDP-a u petak su se i formalno našli pod Uskokovom istragom zbog korupcije nakon što im je Sabor ukinuo imunitet čime je otvoren put istražnim tijelima da ih uhiti i pretraži njihove prostorije.

HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i SDP-ov gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić time su se pridružili ostalih 11-ero osumnjičenika, uključujući direktora Janafa Dragana Kovačevića protiv kojih je istraga pokrenuta u četvrtak nakon cjelodnevnih pretraga.