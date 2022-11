Sve one vrlo lagane vrećice, u koje najčešće stavljamo voće i povrće u trgovinama i na tržnicama, u idućoj godini više neće biti besplatne. A planira se i naknada za sve tetrapak ambalaže i male bočice. Detalje novih pravila donosi reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Lagane plastične vrećice od proljeća neće više biti besplatne, kako u dućanima tako ni na tržnicama. Cilj naknade za vrećice je smanjiti njihovu potrošnju, iznos će određivati sami trgovci.

"Jedva čekam da se naplaćuju, jer netko dolazi i hoće svaku stvar posebno. Zato jer je za badava", kaže prodavačica Marija.



A jednoj takvoj vrećici treba minimalno 10 godina za razgradnju, nekima i više stotina godina. U prirodi ih možemo vidjeti i u moru i na plažama, livadama i stablima.

"Koristim ih ovako za određeno povrće. Nastojim smanjivati koliko god mogu", kaže Katica iz Zagreba.

"Ne uzimam, nosim svoju vrećicu, platnenu", rekao je Zdravko.

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži je u e-savjetovanju do 10. prosinca. Za sve će postojati rok prilagodbe. A naknada se odnosi na vrećice tanje od 15 mikrona.

"Mi smo od prošle godine zabranili te lagane vrećice da se stavljaju na tržište. Ova mjera se sada nastavlja obuhvatit će one skroz lagane vrećice, tanke", poručuje Sanja Radović iz Sektora za održivo gospodarenje otpadom.

Plan je i da se uz dosadašnji povrat od 50 lipa, koji se može dobiti za PET ambalažu pića, ali i boce od mlijeka i mliječnih proizvoda, naknada uvede za tetrapake i bočice manje od dva decilitra.

"Čist okoliš je zdravlje za sve nas, a ako sam nešto platio skupo i mogu dobiti povrat, bar nešto, slažem se", kaže Josip iz Dubrovnika.

Iz mljekarskog sektora stižu upozorenja kako bi naknada za povrat mogla povećati cijenu mliječnih proizvoda - no ministar gospodarstva Davor Filipović poručuje: "Što se tiče povratne naknade od 50 lipa ona je bila na snazi do 2015. kada je ukinuta, nakon toga nismo vidjeli da je došlo do nekog smanjivanja cijene. U ovo vrijeme krize vodit ćemo računa da ne dođe do nekog poskupljenja".

U ministarstvu tvrde da će se naknada vratiti proizvođačima. A na godinu je na hrvatskom tržištu oko 550 milijuna komada PET boca, od čega se povratom skupi čak 85 posto, oko 400 milijuna komada. No sve je to premalo, dok god ih vidimo u prirodi. Jednoj takvoj boci za razgradnju će trebati oko 500 godina.

