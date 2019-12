Novu nadu za liječenje akutne limfoblastične leukemije, najučestalije zloćudne bolesti kod djece, daje KBC Zagreb.

Naime, KBC Zagreb je postao prva bolnica u ovom dijelu Europe u kojoj će se primjenjivati liječenje CAR-T metodom, personaliziranom terapijom vlastitim modificiranim stanicama koje uništavaju stanice raka.Tako pacijenti po izlječenje više neće morati izvan granica.

Tako mali, a borbu za život vode kao veliki. Kao pravi ratnici. Teško se ta borba može i zamisliti, kamoli opisati, ali tu je, iza ovih zidova, cijeli dan i cijelu noć. Borba malene Nore je, nažalost, završila. Nora nije dočekala primjenu CAR-T metode liječenja - liječenja vlastitim stanicama.

"Imam osjećaj da je sva Norina muka, borba, sve što je prošla, dobila neki smisao danas", poručuje Đana Atanasovska, Norina mama. Danas, jer su maleni bolesnici koji se bore s limfoblastičnom leukomijom - rakom limfocita, dobili novu nadu za izlječenje. A po nju neće trebati odlaziti vani.

Fantastičan uspjeh

"Akutna limfoblastična leukemija se vrlo uspješno liječi kemoterapijom. Mi imamo nekoliko linija kemoterapije, transplantacije. Kad sve dosadašnje linije obrane, linije liječenja ne budu učinkovite, onda pribjegavamo ovoj CAR-T terapiji", otkrio je Ernest Bilić, pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju KBC-a Zagreb.

"Danas mi to imamo u Hrvatskoj i to na teret HZZO-a, zahvaljujući Nori koja je otvorila put. Uf, ja sam danas preplavljena raznim emocijama - i tugom i srećom, neopisivom. Neće je naravno, ništa vratiti, ali mislim da je ovo dubok trag koji je ostavila. Meni je, jer sam joj mama do kraja života, ali je stvarno velika stvar", kaže Norina mama.

CAR-T metoda se, zapravo, temelji na korištenju bijelih krvnih T-stanica koje se genetski modificiraju na način da napadaju i uništavaju stanice raka. Tako poboljšane se vraćaju u organizam i potiču imunološki sustav da napada maligne stanice. Tako se maleni pacijent vlastitim stanicama bori protiv čudovišta.

"Stanice u laboratoriju se uzgajaju oko 14 dana, čeka se određeni broj stanica koji imaju terapijsku vrijednost, stanice se zamrzavaju u SAD-u, vraćaju se k nama na čuvanje, do trenutka kada terapija pacijentu treba biti dana", objasnila je Branka Golubić-Ćepulić, predstojnica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju.

"Nekakvih 40, 45% bolesnika se može izliječiti tom metodom, ali morate imati na umu da bi tih 40, 45% bolesnika prije umiralo", napominje BIlić. U Hrvatskoj na godinu od akutne limfoblastične leukemije oboli između 25 i 35 djece. CAR-T metoda je velika doza nade za borbu koja, unutar zidova bolnica traje cijeli dan, cijelu noć.

Igor Aurer, pročelnik Zavoda za hematologiju KBC-a Zagreb objasnio je kome je sve ova terapija namijenjena.

"Jedan dio je namijenjen djeci i osobama do 25 godine starosti koji nisu odgovorili na najmanje dvije linije uobičajenog liječenja. Veći dio bolesnika su bolesnici koji su stariji od 18 godina i koji također nisu odgovorili na dvije linije standardnog liječenja".

Malena Nora bila je prva iz Hrvatske kandidatkinja za primjenu CAR-T terapije u SAD-u. 7 godina poslije, terapija je dostupna i kod nas. Aurer napominje kako su liječnici spremni za liječenje ovakvom metodom i da čekaju prvog pacijenta.

Terapija stoji 2 i pol milijuna kuna i uvrštena je na listu posebno skupih lijekova HZZO-a. Doktor napominje kako će svi pacijenti kojima je to potrebno, moći primiti terapiju i da ne postoji ograničenje broja koje bi HZZO nametao za korištenje tog fonda.

Cijeli proces - od prikupljanja i slanja stanica u SAD pa do njihovog povratka, traje oko 30 dana. Aurer se nada da će se uskoro sve moći obaviti u Hrvatskoj.

"Ja se nadam da ćemo i mi krenuti u to. Postoji mogućnost da se stvore univerzalne stanice. Pa će onda stvar biti još jednostavnija. Tko zna što nosi budućnost", kazao je doktor koji je izuzetno ponosan što je KBC Zagreb izabran kao prvi Centar u ovom dijelu Europe za ovakvu metodu liječenja.

