Tisuće ljudi potpisale peticiju za micanje molitelja: "Očito puno ljudi osjeća tu frustraciju. Ipak, ne tražimo zabranu nego..."

18. Toliko je žena ove godine ubijeno. Ženske udruge odgovornima smatraju vladajuće. Ističu, institucije to nisu spriječile.

Ozbiljan društveni problem predstavlja i seksualno nasilje s kojim se susreću brojne žene, djevojčice, djeca. Aktivistkinje upozoravaju - u praksi postoje brojni nedostaci u zaštiti, podršci i pristupu pravima za žrtve.

Tisuće ljudi dosad je potpisalo peticiju za micanje, kako ih nazivaju, klečavaca, s trgova gradova u Hrvatskoj.

Molitelji pak smatraju da bi takva zabrana zadirala u pravo na slobodu vjerosipovjesti i mirno okupljanje.

Ogradili su se i od muškarca koji je u subotu, nakon molitve na glavnom zagrebačkom Trgu, gazio po ružama koje su postavljene u spomen na ubijene žene.

Val nezadovoljstva

Ubojstva žena, ali i zabranu molitelja na trgovima je za Dnevnik Nove TV prokomentirala aktivistkinja Sanja Sarnavka.

Sarnavka je u početku pojasnila da se ne traži zabrana, nego premještaj molitelja s glavnih trgova na druge lokacije.

"Nikakva zabrana nije potrebna, već druga lokacija. Mislim da je za jedan takav čin, kao što je duhovna molitva u kojoj trebaš intimno komunicirati s Bogom, prikladnija drugačija lokacija gdje neće biti nasilja i oni neće privlačiti pažnju. Ne vidim u čemu je problem", rekla je.

Kako kaže, sloboda u demokratskim društvima također ima svoja ograničenja, a ona su da svojom slobodom ne činiš nešto na štetu drugoga. "Njihove poruke su u potpunoj suprotnosti Ustavu, koji ravnopravnost spolova stavlja kao temeljnu vrednotu".

Od pokretanja je prošlo 24 sata, a već je više od 24.000 ljudi potpisalo peticiju.

"Ja sam aktivistkinja i ja sam se kod kuće osjećala toliko bespomoćnom kada sam čula za strašno ubojstvo mlade žene. Dvije žene - jedna ranjena, druga ubijena, trudna žena, a mi pričamo o veličanstvu majčine uloge i demografiji te obnovi. Iz te nemoći sam pomislila da moram nešto napraviti, a ono što sam mogla kroz vikend i od kuće je peticija. Ja nisam radila na širenju peticije, samo sam je stavila na svoj profil, no ljudi su počeli reagirati i dijeliti. Očito jako puno ljudi osjeća istu frustraciju", nadodala je.

Također se osvrnula na činjenicu da je lajk saborske zastupnice Dalije Orešković danima ubirao pozornost javnosti, a kada su "muškarčine došle u njenu kuću urlati i vikati, onda to samo prođe i potpredsjednik Vlade izjavi 'što ga je izazivala'", rekla je.

Smatra da se takve situacije, kako je kazala, slažu poput kamenčića koji nas korak po korak vraćaju u vremena kada se od žena očekivalo da isključivo kuhaju, čiste i trpe nasilje ako su to "zaslužile".

Mnogi prst upiru i u sporost i neučinkovitost sudova. Sarnavka smatra da se sustav treba kompletno mijenjati, a da se naglasak mora staviti na prevenciju nasilja.

