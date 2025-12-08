Jadran sunčan i topao, kopno pod maglom: Kada stiže prava zima?

Najnoviji izračuni upućuju na iznadprosječno topao nastavak prosinca. Nema nikakvog ozbiljnijeg zahladnjenja na vidiku. Međutim, zimski ugođaj u unutrašnjosti povremeno će stvarati magla. Ona će se neke dane dugo zadržavati pa će i temperatura ostati niska, ali zato će na obali i na planinama biti prilično toplo.

Tlak zraka raste u gotovo cijeloj južnoj Europi. S juga jača greben jedne anticiklone koji gura fronte dalje na sjever i ne dozvoljava im da nam se previše približe. Za nas to znači stabilno vrijeme. Na Jadranu uz puno sunca i topline, a na kopnu češće uz maglu.

Kao i u ponedjeljak i u utorak će dan početi maglom i niskim oblacima. Bit će sivo, tmurno i hladno, moguće je i malo rosulje. Jutarnja temperatura bit će između 0 i 3 Celzijeva stupnja.

S druge strane, na Jadranu obilje sunca, uz malo oblaka, te relativno toplo, između 8 i 11 stupnjeva, a puhat će samo slab burin.

Magla i niski oblaci, dugo će se zadržavati u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavajuće će biti oblačno. Tek će se ponegdje razvedriti, i to uglavnom na sjeveru – u Zagorju, Međimurju i Podravini tako da će tamo popodne biti sunčanije i toplije, oko 10 stupnjeva, dok drugdje, pod oblacima, ostaje svježije, između 5 i 7.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu – magla i niski oblaci dulje će se zadržavati, ali ovdje je ipak veća vjerojatnost za razvedravanje oko podneva, tako da su popodne moguća i sunčana razdoblja, osobito na istoku. Zato će biti i malo toplije, uglavnom od 6 do 10 Celzijevih stupnjeva, sa slabim jugoistočnim vjetrom.

U Istri, Primorju te na Kvarneru i u utorak će biti sunčano, samo povremeno uz malo oblaka. Jutarnji burin brzo će oslabjeti i onda će zapuhati slab maestral. Dnevna temperatura oko ugodnih i iznadprosječnih 15 Celzijevih stupnjeva.

Sunčano će biti i u Gorskoj Hrvatskoj, osobito u Gorskom kotaru, dok će se u Lici magla malo dulje zadržavati, ponajprije u kotlinama, no popodne će se onda i ovdje razvedravati uz sunčana razdoblja. Temperatura će rasti do visokih 10-ak stupnjeva, niže će ostati samo u područjima Like gdje će se magla dulje zadržati.



U Dalmaciji će ujutro biti malo oblaka, no ubrzo će se razvedriti, i tako će ostati popodne – sunčano i pretežno vedro, a bit će i ugodno toplo s temperaturom do 16, 17, uz malo slabog maestrala.

I dalje se nastavlja stabilno vrijeme, tako da će i sredina tjedna u unutrašnjosti biti maglovita. Pri tome će se magla i niski oblaci u mnogim krajevima dugo zadržavati, moguće cijeli dan, osobito u četvrtak i petak dok je u srijedu ipak veća vjerojatnost da će se uspjeti razvedriti pa će tada biti više sunčanih razdoblja.

Temperatura će ovisiti o zadržavanju magle – tamo gdje se razvedri, rast će do 10-ak stupnjeva, a tamo gdje se magla zadrži, temperatura će ostati osjetno niža.

Na Jadranu pretežno sunčano. Ipak, i ondje je noću i ujutro lokalno moguća magla, osobito uz zapadnu obalu Istre te na vanjskim otocima sjevernog i srednjeg Jadrana.

Što se tiče vjetra, puhat će burin i maestral, no uglavnom će biti slabi, samo povremeno i umjereni. Temperatura se neće znatnije mijenjati, ujutro će biti oko 9, a danju oko 16.



Cijeli ovaj tjedan vrijeme će biti stabilno. Za Jadran to znači puno sunca i topline dok će kopnu često biti magle. I u mnogim krajevima ona će se zadržavati cijeli dan pa će ostati svježije. Najveća mogućnost za razvedravanje je u srijedu pa će tad i u unutrašnjosti biti znatno toplije od prosjeka.

Jačeg, pravog zahladnjenja – i dalje nema na vidiku.