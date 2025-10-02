Nova društvena igra s Hvara donosi financijsku pismenost u sve osnovne škole

Na što je pametno trošiti novac, a na što nije? E to mališani mogu naučiti preko igre Desitudo. Do cilja se mora doći što brže i sa što više ušteđenog novca.

Tko bude pametno upravljao novcem - taj je pobjednik.

Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe pojašnjava o čemu je riječ.

"Igra je vrlo slična ovim igrama kojima se djeca uobičajeno igraju, tipa monopol, tipa čovječe ne ljuti se. U tom kontekstu smo napravili igru da bi što bolje i lakše djeci približili probleme i rizike s kojima se suočavaju u financijama".

Za one mlađe, cilj je da nauče razlikovati želju i potrebu.

Za starije učenike je malo teže - uključuje i teme ulaganja, dionica, osiguranja, lizinga i mirovinskog fonda.

Igru su, inače, osmislili učenici Osnovne škole Petra Hektorovića s Hvara. HANFA ju je doradila i besplatno će je poslati svim osnovnim školama.

