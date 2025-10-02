Nova društvena igra s Hvara donosi financijsku pismenost u sve osnovne škole
Piše Sanja Vištica/DNEVNIK.hr,
02. listopada 2025. @ 21:01
Što je želja, a što potreba, kako uštedjeti novac - upravo to djeca mogu naučiti igrajući igru DESITUDO koja stiže u škole. Osmislili su je školarci s Hvara, a Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ju je doradila. Besplatno će je poslati svim osnovnim školama u zemlji.
Na što je pametno trošiti novac, a na što nije? E to mališani mogu naučiti preko igre Desitudo. Do cilja se mora doći što brže i sa što više ušteđenog novca.
Tko bude pametno upravljao novcem - taj je pobjednik.
Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe pojašnjava o čemu je riječ.
"Igra je vrlo slična ovim igrama kojima se djeca uobičajeno igraju, tipa monopol, tipa čovječe ne ljuti se. U tom kontekstu smo napravili igru da bi što bolje i lakše djeci približili probleme i rizike s kojima se suočavaju u financijama".