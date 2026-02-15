Prijeti raspad koalicije, oglasio se HDZ

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na Antu Pavelića izazvala je u nedjelju reakcije saborskih zastupnika oporbe, ali i vladajućih, pa je Dario Hrebak (HSLS) poručio "dosta" ustašovanja, najavivši mogući izlazak iz koalicije.

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić poručio je na društvenoj mreži X da se suvremena Hrvatska ne može temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji.

"Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno piše u Ustavu. Osuda zločina svih totalitarnih režima i poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost", naglasio je.

Vraćanje Hrvatske u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, poručio je Katičić, može samo poticati sukobe i produbljivati podjele.