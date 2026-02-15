Pupovac za Dnevnik Nove TV: "Ovo predstavlja neprijateljski čin prema Republici Hrvatskoj"

Opet je Josip Dabro zapjevao - ovaj put na pokladnom jahanju. Nakon pjesme o Stjepanu Radiću, zapjevao je stih "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata" i poručio kako je to "samo za Milorada".

Kasnije je sve "pojašnjavao" na društvenim mrežama gdje se dodatno osvrnuo na čelnika SDSS-a Milorada Pupovca .

"Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o "grobnici od zlata". Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate. Povjesničar umjetnosti José Dabro", odgovorio je tako Dabro i koalicijskom partneru, HSLS-u kojem ovo nikako nije dobro sjelo.

Josip Dabro - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Dosta je bilo ustašovanja, ja se slažem s gospodinom Dabrom, on u svojoj krčmi u svom dvorištu može i pjevati i pucati, što god želi, ali mi liberali i dalje imamo slobodu biranja u kakvoj koncertnoj dvorani ćemo slušati i kakvu glazbu ćemo slušati i nama je lagano stvarno svega dosta", poručio je čelnik HSLS-a Dario Hrebak.

Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava je bez komentara, a u HNS-u kažu kako je sve odgovornost Dabrine stranke. "Svako ponašanje i postupanje pojedinca govori o njemu samom, a ukoliko nije sukladno zakonu, ima posljedice. Smatram da ovakvim stavovima nema mjesta u modernoj politici", kaže predsjednik HNS-a Krunoslav Lukačić.

No HSLS poručuje - o svemu ćemo još razgovarati na predsjedništvu stranke. "Preskočit ćemo i koalicijski sastanak ovaj tjedan, doista mislim da nema smisla...ili ćemo se resetirati i razgovarati o budućnosti ili neka nas građani raspuste i neka idemo na nove izbore", poručio je Hrebak i dodao da postoji opcija i da HSLS ne bude dio ove priče.

Dario Hrebak Foto: DNEVNIK.hr

Za Dnevnik Nove TV o svemu se oglasio i Milorad Pupovac: "Ova pjesma, kao i druge pjesme u kojima se veliča ustaštvo, predstavlja veličanje zla i prijetnju ne samo meni, nego Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda. Ovo, kao i druga slična pjevanja, predstavlja neprijateljski čin prema ustavnom poretku i samoj Republici Hrvatskoj."

Oporbena desnica o svemu bez komentara. Za ljevicu je krajnji krivac premijer.

"DP je postao apsolutno nebitna stranka koju je usisao HDZ, oni su toga jako svjesni, sad će nekim sitnim provokacijama pokušavat privlačiti pažnju na sebe, a glavni krivac i kreator svega ovoga što imamo u Hrvatskoj su Andrej Plenković i HDZ", poručio je saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić.

"Na potezu je Plenković koji mora odlučiti i Hrvatskoj i svjetskoj i europskoj javnosti reći da li želi čovjeka koji slavi Antu Pavelić da mu drži većinu ili ne!", kaže Urša Raukar Gamulin, saborska zastupnica Možemo!.

I ranije je Dabro imao problema sa snimkama - zbog pucanja, ali i sumnje da je i djeci davao da puca - nevinost će dokazivati na sudu.