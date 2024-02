Njegovi radnici morali bi raditi dva životna vijeka za njegova primanja: Peruško o izdašnoj plaći i bonusu od 720.000 eura

Čelni čovjek Fortenove Fabris Peruško potvrdio je da je primao naknadu kao direktor Fortenove i plaću kao izvanredni povjerenik Vlade.

"Da, jesam. Ja bih dao kontekst. Dolazim 28. 2. za izvanrednog povjerenika, dajem otkaz u Tisku i postajem stečajni upravitelj: za to primam naknadu, to je na snazi do 1. 4. 2019., kada se osniva Fortenova, i ja postajem glavni direktor i istovremeno radim na zatvaranju izvanredne uprave. Ja odgovaram sudu i dužnicima, zaboravlja se da kad je Fortenova počela s radom, nije imala u vlasništvu Mercator i Dijamant i još neke... Proces zatvaranja i prenošenja je trajao predugo, nailazili smo na jako puno prepreka i na kraju smo to uspjeli zatvoriti. Podsjetio bih na dva velika primjera u inozemstvu, Parmalat i Lehman Brothers. To je sve slično", rekao je Peruško koji je gostovao u emisiji Nedjeljom u 2 HRT-a.

Na pitanje da komentira činjenicu da bi radnici morali raditi dva životna vijeka za njegova primanja, Peruško odgovara: "Je li sramota zaraditi novac? Plaćam poreze i čist sam kao suza".

Peruško je uz to dobio i 720.000 eura bonusa.

Mediji su svojedobno pisali kako Peruško zarađuje 1,2 milijuna eura godišnje u plaći i bonusima.

O svojim primanjima za HRT je još rekao:

"Primanja prve osobe ovako velikog sustava u mom primjeru ništa ne odskaču od istih primjera velikih sustava. Ovo je posao koji se radi 24 sata dnevno, on zahtijeva određena specifična znanja koja nema puno ljudi. Ja sam kroz svoje školovanje, kroz svoju karijeru prošao treninge koji su me osposobili da radim to što radim danas. Ja sam dijete iz radničke obitelji".

Index je pisao da je Peruško u travnju 2019. potpisao ugovor o zaposlenju s Fortenovom na puno radno vrijeme. Prema tom ugovoru imao je plaću 480 tisuća eura bruto, koja se isplaćivala u 12 jednakih rata od 40 tisuća eura (radi se o bruto iznosu). U ugovoru je definirana nagrada od 720 tisuća eura bruto.