Fortenova, najveća hrvatska kompanija, do rujna bi trebala dobiti novog vlasnika. Iz Uprave kompanije danas su izvijestili kako su počeli s prikupljanjem interesa međunarodnih ulagača. Priču donosi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Prvo je to trebao biti mađarski tajkun Jellinek, onda hrvatski mirovinski fondovi, a onda je pokušao i tajanstveni šeik iz Dubaija. Njima nije uspjelo, pa ide novi pokušaj pronalaska novog ulagača u najveću hrvatsku tvrtku.

"Fortenova Grupa započela je danas s međunarodnim procesom ispitivanja potencijalnih investitora o prodaji Fortenova Grupe Midco, nizozemske kompanije, koja je vlasnica Fortenova Grupe Zagreb“, rekao je glavni izvršni direktor Fortenove Grupe Fabris Peruško.

Novi pokušaj, ali cilj je isti. Izbaciti ruske banke iz vlasničke strukture.

Fortenova na prodaju: "Cilj ovog procesa je da Fortenova Grupa nastavi bez sankcioniranih osoba kao suvlasnika"

"Razlog te prodaje je da u ovom trenutku u našoj vlasničkoj strukturi imamo sankcionirane osobe i cilj ovog procesa je da Fortenova Grupa nastavi bez sankcioniranih osoba kao suvlasnika“, dodao je Peruško.

Izlazak Sberbanka i VTB-a iz vlasničke strukture Fortenove tvrtki trebao bi omogućiti pristup jeftinijem kapitalu, no nema načina da se to napravi, a da Fortenova opet ne dobije apsolutnog stopostotnog vlasnika. A tko bi to mogao biti?

"Iskazivanje interesa još nije obvezna forma, ovo je tek prva runda u kojoj se može pokazati tko bi možda imao interesa, a tek onda se može govoriti o prodaji kad se odluči na to ići i kad se strukturira sama prodaja“, kazao je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.

Zbog ekonomskog značaja Fortenove, mnogi u Hrvatskoj će poželjeti novi pokušaj mirovinskih fondova, a nije isključeno da to bude i trenutačni najveći nesankcionirani dioničar - vlasnik PPD-a Pavao Vujnovac. No, tko god bude, radnici imaju jasna očekivanja.

Nizozemski sud odbacio sve zahtjeve šeika: Potvrdio odluke sa skupštine Fortenove



"Postoje sindikati postoje kolektivni ugovori dobri koji će se primjenjivati i dalje bez obzira na novog kupca. Znamo da je tržište takvo da radnika nedostaje, tako da se radnici ne moraju brinuti. Mislim da više moraju biti zabrinuti menadžeri kojih ne fali“, rekao je predsjednik sindikata PPDiV-a Denis Paradiž.

I radnici i dobavljači i svi ostali koji su egzistencijalno vezani za Fortenovu, zaštitu svojih interesa tražit će od države - iako ona nema nijednu dionicu tvrtke. Hoće li ona moći utjecati na izbor novog vlasnika i tko bi on uopće mogao biti, jasnije će biti po završetku procesa iskazivanja interesa - za otprilike šest tjedana.

