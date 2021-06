Novu upravu Holdinga čeka mnogo posla i mnogo problema. Koliki su minus zatekli i hoće li on rezultirati poskupljenjima gradskih usluga - od odvoza otpada do javnog prijevoza, doznaje Dnevnik Nove TV.

Situacija koju su zatekli sve je samo ne za poželjeti. Minus je golem - 305 milijuna kuna. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je kako građani zaslužuju što optimalniji Holding sa što boljim uslugama. Taj golemi mastodont s više od 11000 zaposlenih treba temeljito restruktruirati. Neće biti lak posao.

Šefica Holdinga stavit će svoj mandat na raspolaganje i dobiti oko 96.000 kuna otpremnine: ''Smatram to dobrom demokratskom praksom''

Otkrivene plaće čelnih ljudi Zagrebačkog holdinga: "Tko će se pod tim uvjetima željeti javiti na natječaj..."

Bit će spajanja podružnica i poslovnih procesa i to će trajati. Ono što se može učiniti odmah jest temeljita analiza, kratkoročne obaveze će se refinancirati i ono najvažnije - zaustavit će se troškovi koji nisu nužni.

Krajnji cilj je da građani imaju sve one usluge na koje su naviknuli i do sada, a cilj je da ne poskupe - kao što su to i bila predizborna obećanja u kampanji. S obzirom na situaciju u gradu i Holdingu, to neće biti lak posao, izvijestila je Barbara Štrbac u Dnevniku Nove TV.

