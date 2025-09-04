Grmoja zbog smjene ministrice kulture prozvao ljevicu: "Ja ne znam kako će se iz toga izvući"

Most pokreće inicijativu za opoziv ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. Ljuti su jer država financira festivale koji, kako kažu, vrijeđaju Domovinski rat.

Osim očekivane kritike vladajućih, dogodilo se i nešto nesvakidašnje. Ova je inicijativa ujedinila HDZ i SDP.

Foto: DNEVNIK.hr

Nikola Grmoja, jedan od čelnih ljudi MOST-a, u studiju Dnevnika Nove TV na pitanje reporterke Sabine Tandare Knezović čemu pokretati inicijativu kad i sami u startu vide da nemaju dovoljno ruku odgovara da je razlog upravo da bi prokazala licemjerje ljevice koja "nakon toliko opoziva ministara sada kaže da nećemo jednu lastu smjenjivati".

"Dakle nećemo smjenjivati ministricu koja je pod optužbama za ozbiljni kriminal i koja treba biti istražena od europskog tužitelja i ministricu koja je očito po volji ljevice jer financira lijeve udruge", rekao je Grmoja i podsjetio kako ljevica cijelo vrijeme tvrdi da Plenkovićeva vlada provodi neku fašistoizaciju, a sada Hajdaš-Dončić kaže kako je ona bila i njihov kandidat za ministricu.





Naglasio je kako nitko nema ništa protiv da u Hrvatskoj postoji jedna zdrava ljevica. "Ali ako vi idete u jedan Benkovac i tamo idete ljude preodgajati i prodajete im priču da ćete dekonstruirati domovinski rat i mitove o domovinskom ratu, a tamo uopće nemate publiku za to i da vas financira država javnim novcem, meni je to suludo. Idite u Zagreb tamo sigurno imate za to publiku, ali u Benkovcu sigurno nema", kazao je Grmoja.

"Ja da sam u poziciji, sigurno to ne bih financirao, taj post jugoslavenski književni krug", rekao je te naglasio kako je generalno protiv zabrana koncerata i festivala. Pojasnio je i što će se sve naći u inicijativi.

"Navest ćemo sve što je Obuljen financirala, kao i ovaj kriminal u aferi geodezija i ne znam onda kako će se ljevica iz toga izvući, da to ne podrži, a još gore ne znam kako će ovi koji se predstavljaju kao nekakvi desničari unutar HDZ-a i DP-a biti protiv takve inicijative".





"Moja vizija Mosta"

Komentirao je i je li ovo sada peglanja imiđa nakon izjave Marina Miletića da je spreman razgovarati s Plenkovićem. "Ja ne mogu komentirati izjavu svakog pojedinog člana, što on misli i što on govori. Ja znam koja je službena politika Mosta i koja je moja vizija Mosta".

Upitan što mu znači izjava "moja vizija Mosta" i najavljuje li kampanju za čelno mjesto stranke, rekao je kako ništa ne najavljuje te da ne zna tko će se sve kandidirati.

"Ja bih volio da u Mostu bude više kandidata i da se sučele vizije i da članovi Mosta kažu onda kakav Most žele", no nije jasno rekao hoće li se kandidirati.

"Samo osmjeh, nema odgovora", primijetila je Tandara Knezović.

"Stotinu puta mi možete postaviti isto pitanje, mogu građani nagađati, mogu članovi nagađatai, no dok ne donesem odluku i dok ne upoznam članove Mosta s tim, ja s tim neću izlaziti u javnost", naglasio je.

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu: