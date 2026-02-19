Snimljen dokumentarac o nadbiskupu Eteroviću, odigrao je važnu ulogu u međunarodnom priznanju Hrvatske: "To je bila velika borba"

''Tiha moć'' naziv je dokumentarnog filma o nadbiskupu Nikoli Eteroviću, visokom prelatu i crkvenom diplomatu. Redatelj Jakov Sedlar film je snimio povodom njegova 75. rođendana, kojim je napunio kanonsku dob za umirovljenje.

Kraj bogate aktivne karijere nadbiskup Eterović dočekao je na mjestu apostolskog nuncija i doajena diplomatskog zbora akreditiranog u Njemačkoj.

Film je prikaz njegova doprinosa diplomaciji Svete Stolice s osvrtom i na međunarodno priznanje Hrvatske.



S nadbiskupom je uoči zagrebačke premijere razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Eterović je poručio da je, kada se osvrće na svoj život, uvjeren da je za njegovu diplomatsku službu unutar Crkve zaslužna Božja providnost.

Dokumentarac o nadbiskupu

"Tim iskustvom sam mogao pomoći i Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj i cijeloj domovini", rekao je.

Na pitanje jesu li postojali prijepori oko međunarodnog priznanja Hrvatske, Eterović je priznao da je to bila velika borba.

"Sveta Stolica je tu odigrala ključnu odluku zato što je priznala Hrvatsku dva dana prije zemalja Europske unije, a neke su se do zadnjeg suprotstavljale tome. Kada je Sveta Stolica, kao moralni autoritet, priznala Hrvatsku, onda više nisu imale argumenata", poručio je.

