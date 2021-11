Zašto građani i građanke opraštaju optužnice, gledaju kroz prste s obzirom na suđenja, a na uhićenja političara odmahuju rukom? Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago razgovarao je s Nikolom Baketom iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ).

Matija Posavec dobio je glasove 79,11 posto građanki i građana koji su izašli na izbore za međimurskog župana.



Je li veliku većinu glasova osvojio unatoč ili zbog činjenice da je prije tri mjeseca priveden zbog sumnje na primanje mita i zlouporabu položaja te trgovanje utjecajem?

Krivnju je priznao, podnio ostavku, istražni zatvor izbjegao i nakon svega građani i građanke su ga vratili na funkciju.



A nije on jedini, dovoljno je sjetiti se još niza političara sa sličnim iskustvom. Zašto građani i građanke opraštaju optužnice, gledaju kroz prste s obzirom na suđenja, a na uhićenja političara odmahuju rukom? Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago razgovarao je s Nikolom Baketom iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ).



''Posavčeva pobjeda me nije iznenadila s obzirom na podršku koju je dobivao odmah nakon što je taj slučaj dospio u javnost. Podrška je bila velika, doduše - malen odaziv na izbore, ali premoćna pobjeda Posavca u prvom krugu tako da nije iznenađujuća s obzirom na sve okolnosti'', kazao je Baketa.



Upozorio je da se radi o posljedici jednog dubljeg problema: ''Prvenstveni problem su političari koji imaju političku odgovornost - ne bi se kandidirali na ovim izborima, nego bi pričekali završetak tih sudskih procesa, dokazali svoju nevinost ako su nevini pa onda izašli na izbore. S druge strane, većina građanki i građana nema povjerenja u političke stranke i zbog toga vjerojatno apstiniraju od izbora jer su se već dosta puta razočarali''.



Važno je izaći na izbore jer je svaki glas važan, naime, kako je podsjetio Baketa: ''Kad pogledate i druge slučajeve koji su bili, svi ti ljudi su birani s nekih 20, 25 posto glasova od ukupnog biračkog tijela. Rijetko tko od njih je dolazio do 30 posto ukupnog biračkog tijela''.



Željko Sabor, Vinko Grgić, Ivica Kirin, Andro Vlahušić, Ivan Čehok, Stipe Gabrić Jambo, Milan Bandić... nije Posavec iznimka, podsjetio je Bago.



''Dio građanki i građana, pokazala su to i istraživanja, prepoznaje korupciju, ali su je skloni tolerirati, pogotovo na lokalnoj razini. On krade, ali daje i nama - to je jedan dio, a drugi dio je - možda je bolje manje zlo nego neki drugi. U slučaju Posavca često je bilo opravdanje da se radi o samo 10.000 kuna u odnosu na neke silne milijune. S druge strane, političke stranke i njihovo vodstvo jako često opravdavaju takve postupke u svojim redovima dok predbacuju to drugima pa na taj način i relativiziraju'', objasnio je Baketa.



Sve to ima posljedice pa se ljudi, oni novi, mlađi, teško odlučuju na ulazak u politiku, naime, kako je upozorio: ''I u ovoj kampanji za lokalne izbore vidjeli smo da se kampanja vodi onom tko je od koga plaćen, tko je ovakav ili onakav, u tom financijskom smislu tko je korumpiran ili nekorumpiran, da se onda kampanja zapravo svede na to i cilj je tih kampanja da ljudi ostanu kod kuće, ubije im se volju i oni apstiniraju''.



No, veza je potrebna na svakom koraku - za vrtić, kod doktora... ''Građani vide kako se ponašaju političke elite i tu dolazimo do toga koliko su oni spremni preuzeti odgovornost. Najlakše je kriviti građane, međutim, ono što oni dobiju kao sustav koji tako funkcionira i da ne može drugačije, oni se prilagođavaju'', objasnio je Baketa.



Traje to već 30 godina. ''Kada govorimo o potpori političarima, ona nije homogena, ali postoji dio ljudi koji glasaju za takve političare jer se osjećaju dužnima nekome'', kazao je Baketa.



Zanimljiv je fenomen HDZ-a, naime, na vlasti su pet godina, imaju rejting koji je od lipnja prošle godine gotovo zacementiran - nijedna afera ih nije ni okrznula. ''HDZ već godinama ima 25 do 30 posto, stabilno je, ima svoj dio ideološki opredjeljenog biračkog tijela koje ih podržava bez obzira na sve, a ima i ovih koji tu vide neku svoju korist tako da će se teško ti ljudi odvojiti. S druge strane, oni na desnom centru zapravo nemaju konkurenciju u smislu protivnika na političkoj sceni'', podsjetio je Baketa.



Što se tiče razlike u potpori danas u odnosu na doba kada je protiv HDZ-a bila podignuta optužnica, Baketa je također podsjetio da bi neki rekli kako je ovo danas neki drugi HDZ koji nije odgovoran za to: ''Međutim, vidimo da i kod ovog HDZ-a postoje određene osobe koje su iz ovog ili onog razloga zagrizle u korupciju. Imali smo tu i slučajeve Josipe Rimac i Gabrijele Žalac te na lokalnim razinama se jako često javljaju. Očito je da biračima to ne smeta, onima kojima možda smeta su već odselili iz Hrvatske ili ne izlaze na izbore''.

