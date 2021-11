Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a putem video linka održana je kao i svakoga ponedjeljka u zagrebačkoj središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma. Nakon sastanka javnosti su se obratili predsjednik HDZ-ova Kluba saborskih zastupnika Branko Bačić te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Afera "software", vezana uz bivšu ministricu Andreja Plenkovića, premijera i predsjednika HDZ-a, Gabrijelu Žalac, postala je ''afera DORH'', tvrde u oporbi, ističući da zbog nepoduzimanja nije dovoljna samo smjena ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić, nego i glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek.

MOST-ov saborski zastupnik Nikola Grmoja čak je ustvrdio da su mu iz HDZ-a rekli da se "to više ne da braniti".



Međutim, predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković danas izjave nije davao, samo je mahnuo novinarima i novinarkama u prolazu, a nakon sastanka obratio im se predsjednik HDZ-ova Kluba saborskih zastupnika Branko Bačić, koji je kratko prepričao o čemu se razgovaralo na sjednici, a riječ je bila o pregledu aktualnih događanja pa je ponovio da je prošli tjedan Hrvatsku posjetio francuski predsjednik Emmanuel Macron, kao i da su u Hrvatskoj na snagu stupile nove mjere vezano uz pandemiju koronavirusa.



Što se tiče tjedna pred nama, istaknuo je da u Saboru slijede dvije važne rasprave - o proračunu za 2022. godinu te novom Zakonu o sprečavanju sukoba interesa.



''Živimo u demokratskom društvo, postoji pravo na prosvjede, ali i da možemo obavljati svoj posao'', kazao je Bačić osvrnuvši se na protivljenje COVID potvrdama.



Kada je riječ o DORH-u i USKOK-u, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica kazao je da inspekcija nema pravo uvida, ali i poručio: ''Bilo je tu određenih nejasnoća u javnosti i očekujem od glavne državne odvjetnice da razjasni određene špekulacije koje se pojavljuju u javnosti te da će izvjestiti o nadzoru u slučaju ovoga spisa''.



Podršku HDZ-a i dalje ima, ponovio je ministar.



Glavna državna odvjetnica: ''Nisam lutka na koncu! Više je dužnosnika HDZ-a procesuirano u mom mandatu nego drugih"



Dok se čeka u kojem će se smjeru dalje razvijati koronakriza s obzirom na ponovno razbuktalu pandemiju, a u Hrvatskoj buja nezdovoljstvo zbog COVID potvrda, cijepljenja i testiranja, s Pantovčaka je i formalno prinesen pozornosti problem koji je predsjednik Republike Zoran Milanović u nekoliko navrata spominjao u svojim javnim istupima.



Nova epizoda u dugotrajnom što izravnom, što neizravnom sukobu s Banskim dvorima odnosi se na problem isplate dnevnica hrvatskim vojnicima koji pružaju potporu predsjedniku Republike, a za koji su prozvali resornog ministra.



O svemu je obaviješten i premijer Andrej Plenković, no dosad, kako su ustvrdili Milanovićevi suradnici, nije reagirao. Ministar obrane Mario Banožić slučaj je komentirao na Facebooku i poručio: "Umjesto da drže neuvjerljive konferencije za medije i prebacuju odgovornost na druge, gospoda iz Ureda Predsjednika trebala bi se odgovornije posvetiti racionalnijem trošenju proračuna svog ureda, pa onda ne bi bilo problema o kojima su govorili. MORH, dok sam ja ministar, neće pokrivati njihovu nesposobnost".



''Nije primjereno da se hrvatski vojnici i načelnik Glavnog stožera spominju u kontekstu kao danas na konferenciji za medije u Uredu predsjednika. Svi se moramo držati Ustava i Zakona'', poručio je Bačić višekratno podsjetivši na Zakon o obrani i Zakon o fiskalnoj odgovornosti.



''Nije dobro da se bilo kakav odnos nerazumijevanja prelama preko leđa hrvatskih vojnika. Uvjeren sam da kad su u pitanju i dnevnice, da će njihova naknada biti regulirana... Ja nisam ministar obrane, ali jasno sam rekao da se mora poštivati da odgovorna osoba koja potpisuje nešto jest ministar obrane i da je to činjenica koju se mora poštivati'', dodao je Bačić, no za više detalja uputio je na ministra obrane.