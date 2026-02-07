Neslavno propala inicijativa za opoziv Tomaševića, HDZ najavio ustavnu bitku: "On ne zna jel' bi kakio ili piškio u Zagrebu"

Referendumom žele smijeniti gradonačelnika Zagreba. Počelo je prije pet dana s peticijom i prikupljeno je tek 720 potpisa. Svaki takav ozbiljan prijedlog, oporba bi kaže podržala.



"Apsolutno takvu stvar ne možemo ne podržati. Ako se bilo kakav ozbiljan referendum artikulira mogu vam reći da nećemo stajati sa strane", rekao je Mislav Herman, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini (HDZ).

Mislav Herman, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini (HDZ) Foto: DNEVNIK.hr

"Nisam dio takve inicijative, a upozorit ću da bilo koja inicijativa koja je neozbiljna i neorganizirana više Tomaševiću pomaže nego što mu šteti", upozorila je zastupnica Marija Selak Raspudić.

Marija Selak Raspudić, zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini (NEZ.) Foto: DNEVNIK.hr

Od peticije nema koristi, a za referendum o smjeni potrebno je prikupiti prave potpise. I to najmanje 20 posto zagrebačkih birača ili ga opozvati dvotrećinskom većinom. Obje opcije su gotovo pa neizvedive. Svjesni su toga i u oporbi, zato će u pravnu bitku. Žele dokazati da je gradska vlast prekršila Ustav zabranom Thompsona.



"Zaključak gradske Skupštine nema nikakvu pravnu težinu. To vam je prazan papir kojeg možete objesit mačku o rep. To vam je dokaz da gradonačelnik Tomašević ne zna jel' bi kakio ili piškio u gradu Zagrebu. Ja mu toplo preporučujem da ozbiljne stvari prepusti ozbiljnim političarima. Naravno da ćemo tražiti ocjenu ustavnosti", nadodao je Herman.

Marija Selak Raspudić demantira da se pridružila HDZ-ovoj inicijativi.



"Neću ići baš tako daleko da kažem da je pravo zadnje utočište hulja u ovom trenutku, ali moramo konstatirati da nam Ustavni sud ne može nadomjestiti vlastitu pamet i političku prosudbu u ovom trenutku. Imamo sve argumente putem kojih možemo sami odlučiti. Tomašević je protupravno postupio", ustvrdila je Selak Raspudić.

Referendumom žele smijeniti gradonačelnika Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

U Možemo i SDP-u tvrde kako ne brinu oko referenduma, a smatraju da HDZ-ov zahtjev za ocjenu ustavnosti nema pravno uporište.



"HDZ-u taj zaključak Skupštine nije smetao, iako nisu glasali za njega. Sada nakon tri mjeseca smatraju da nije uz skladu s Ustavom. Bit će zanimljivo vidjeti što i kako će predložiti. Onaj najzanimljiviji dio priče je da je ta priča neozbiljna jer dolazi znatno kasnije nakon što je zaključak podnesen i nakon što je gradonačelnik donio određene odluke", rekao je Matej Mišić, predsjednik Gradske skupštine.

Matej Mišić, predsjednik Gradske skupštine Foto: DNEVNIK.hr

"Ono što se meni čini je da su se jedni i drugi pravno pogubili. Politički je meni sasvim jasno da zastupnica Selak Raspudić i HDZ stoje na istoj strani. I da stoje na strani ekstremne desnice i NDH", rekla je Iva Ivšić, predsjednica kluba zastupnika Možemo!.

Skupština će 24. veljače donijeti odluku da Ustavni sud preispita i Vladinu odluku o organizaciji dočeka.

Galerija 1 1 1 1