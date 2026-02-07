Obavijesti Foto Video Pretražite
Neslavno propala inicijativa za opoziv Tomaševića, HDZ najavio ustavnu bitku: "On ne zna jel' bi kakio ili piškio u Zagrebu"

Piše Goran Latković/DNEVNIK.hr, 07. veljače 2026. @ 19:24 komentari
Referendumom žele smijeniti gradonačelnika Zagreba
Referendumom žele smijeniti gradonačelnika Zagreba Foto: DNEVNIK.hr
U Zagrebu još traje rasprava o dočeku rukometaša. Inicijativa o referendumu za opoziv gradonačelnika je propala. Ali zato HDZ najavljuje ustavnu bitku protiv zabrane Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu.
