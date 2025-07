Hitna služba zabilježila je 257 nesreća povezanih s električnim romobilima u manje od šest mjeseci ove godine. Među ozlijeđenima najviše je djece, od kojih su neka mlađa od 14 godina.

Liječnici su danas upozorili na alarmantnu situaciju - broj hospitalizirane djece porastao je za 285 posto. Uz lomove kostiju, najčešća je trauma glave koja je opasnija za djecu jer je riječ o mozgu u razvoju koji se trajno može oštetiti.

"Naš najteži pacijenti - to su ozljede kod kojih dolazi i do krvarenja u mozak i u prostor između mozga koje u konačnici može dovesti i do smrtnih slučajeva ako se ne reagira promptno. Nakon hospitalizacije slijedi dugotrajna rehabilitacija u toplicama i u pojedinim slučajima ne dolazi do potpunog oporavka", rekao je za Dnevnik Nove TV dr. sc. Rok Kralj, spcijalist dječje kirurgije.

Jedan od onih koji su ipak imali sreće u nesreći, bio je 17-godišnji Petar Knežević.

"Ja i prijatelj smo se vozili u Jaskin niz brdo, dvoje smo bili na romobilu i pali smo. Ja sam slomio ključnu kost, on je slomio ruku. Nismo imali kacige. Nisam mogao disati, boljelo me", ispričao je za Dnevnik Nove TV.

Prosječna dob pacijenata je 14 godina, a to je i zakonska granica za korištenje. Čak 40 posto njih ispod je te granice pa je zabilježen i slučaj osmogodišnjeg djeteta na vozilu, koje je završilo u bolnici. Postavlja se pitanje - gdje su roditelji?

