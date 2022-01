Političari trebaju razviti osobito debelu kožu, kaže to i praksa Europskog suda za ljudska prava (ESLJP), podsjetila je pučka pravbraniteljica Tena Šimonović-Einwalter potvrdivši u razgovoru za Dnevnik Nove TV da je njezin Ured otvorio predmet vezan uz uhićenje Mladena Ćustića zbog njegova komentara o premijeru Andreju Plenkoviću.

"Triba ga dočekat' pokvarenim jajima, njega i njegove poltrone, nitko toliko nije ponizio i izdao Hrvate, narcisoidni jadnik", napisao je 72-godišnji Mladen Ćustić iz Briševa kod Zadra u četvrtak u komentaru na Facebooku o najavi posjeta premijera Andreja Plenkovića Zadarskoj županiji u petak.



Nakon toga na Ćustićeva vrata pokucala je policija u koju je i priveden u petak te je protiv njega podignut optužni prijedlog zbog narušavanja reda i mira "vrijeđanjem i omalovažavanjem predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića".



Slučaj na koji ne prestaju pristizati reakcije komentirala je i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Barbarom Štrbac: ''Mi smo danas već otvorili predmet, to je pitanje sudskog postupka jer sada će zapravo odlučivati sud, ali ono što ovdje vidimo da to jest pitanje slobode i izražavanja''.



''Spominje se prijetnja, omalovažavanje ili vrijeđanje. Ono što smo vidjeli jest da je optužni prijedlog podnesen u odnosu na vrijeđanje i omalovažavanje. To je članak 17 jednog starog Zakona, donesenog 1990. godine, zadnji put mijenjanog 1994. godine, gdje su sankcije još uvijek u njemačkim markama, ali koji je protivan standardima Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) i policija je napravila što je napravila'', upozorila je Šimonović-Einwalter.



Nižu se reakcije na uhićenje zbog komentara o premijeru: ''Plenkovićev kult ličnosti ne može podnijeti par pokvarenih jaja"

Božinović o slučaju 'pokvarena jaja': "Policija je postupila po zakonu. Dok sam ja ministar, nema političkih naloga"



Podsjetila je da ESLJP jasno kaže u svojoj praksi: ''Izjave koje vrijeđaju, šokiraju ili omalovažavaju su pokrivene zaštitom slobode izražavanja, i političari trebaju razviti osobito debelu kožu - to je takav posao'', kazala je.

