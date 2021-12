Nakon sjednice Vlade izjavu za medije dao je premijer Andrej Plenković. Komentirao je godinu na izmaku i ponovno uzvratio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću.

Uz njega će izjavu dati i ministar zdravstva Vili Beroš te ministar rada i imovinskog sustava Josip Aladrović.

Premijer je komentirao objavu Mosta da su prikupili dovoljno potpisa za referendum protiv COVID potvrda i koje će krajem siječnja predati Saboru. ''Dobro. Može i 24. lipnja, kad god hoće mogu dobiti. Meni je svejedno. Ali dobro. Ta incijativa ima samo jednu namjeru, a to je vidljivost. Što se nas tiče mogli su jučer donijeti potpise na Markov trg, mogao je i predsjednik Milanović dovesti svojih pet, šest ljudi da s nama pregledaju'', rekao je.

Na pitanje koje su tri ključne reforme u idućoj godini, Plenković je kazao da je iza nas godina najvećih izazova i suočavanja s ogromnim zdravstvenim, društvenim i ekonomskim posljedicama pandemije. ''Imali smo prijetnju, ali imali smo i mogućnost. Mislim da smo prijetnju dobro kontrolirali, a mogućnost smo iskoristili izvrsno'', rekao je. Dodaje i da se očekuje rast BDP-a od oko 9 posto.

''Ono što smatram da može i mora ići bolje je dinamika obnove. Napravili smo rješenja da se ubrzaju procedure i očekujem da se ubrza dinamika, da krenu natječaji, izgradnja stambene obnove. Više od 1000 kuna je obnovljeno i sada moramo ići prema kućama koje su pretrpjele veću štetu. To je ono što ja vidim da moramo bolje'', kaže Plenković.

O Milanoviću: On toliko toga govori...

Komentirao je i navode predsjednika MiIlanovića da je radio pritisak na SOA-u da se u izvješće uključe radikalizacija i terorizam

''On toliko toga govori da je teško sve to zapaziti, ali vidim da sada kada se ispuhao na temama obrane i vanjske politike sada je krenuo na teme obavještajnog sustava. Što se toga tiče, ima nekoliko tvari. Prva je da smo imali napad na Markov trg, a ne na Pantovčak. To se nije dogodilo slučajno, spontano. Netko je mladića koji je imao 21 godinu nagnao da tako nešto napravi. To sigurno nije mogao sam od sebe i u tim godinama. Tu ima nešto što treba razotkriti i ja smatram da nije dovoljno otkriveno. Previše je sijanja mržnje i huškanja u hrvatskom društvu, pa onda su sukladno tome ljudi koji su takvom stanju napraviti tako nešto. Time se moraju baviti i DORH i MUP i SOA. Ja mislim da oni nisu dovoljno to istražili, rekao sam to svima'', odgovorio je.