Namagarčili su vas prije deset godina, a sada se priprema novi udar na džepove građana: Imamo savjet za sve stanare

Od 1. siječnja 2027. godine svi stanovi u Hrvatskoj koji koriste centralno grijanje morat će imati ugrađene razdjelnike topline.

Oni koji ih nemaju, morat će platiti naknadu za energetsku učinkovitost.

Pravilnik koji među ostalima utvrđuje visinu naknade je bio na javnoj raspravi, a u njemu stoji da bi ta visina trebala biti 0,50 eura po metru kvadratnom.

No konačna verzija, još nije donesena, a niti izglasana u Saboru, pa se konačna odluka o cijeni naknade još uvijek - čeka.

Ako ostane ovakva, bit će to iznimno, iznimno visoka naknada, rekao nam je profesor emeritus Ivica Džeba s Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

"Ovo ja čak ne bih nazvao naknadom, već bi je nazvao - kaznom. Ako vi imate 10 posto stanova bez razdjelnika, samo 10 posto tih ljudi plaća tu naknadu, ali ju koristi ostalih 90 posto stanara. Ne može se govoriti da je to naknada, već je to kazna. Oni su naprosto onu jednu kaznu koja je bila propisana prije, ako niste ugradili razdjelnike, pretvorili u naknadu. Ista stvar drugo ime. Ali ovo je sada kontinuirana naknada i puno je gora nego prije", rekao nam je Džeba.

Javna rasprava o Pravilniku je završena i uskoro bi trebalo biti poznato što je odlučeno.

Na pitanje tko će kontrolirati ima li stanar razdjelnike ili će morati plaćati naknadu, Džeba kaže: "Kada vi ugradite razdjelnike, onda firma koja vam ih je ugradila obično očitava impulse. Dakle privatna firma ima podatke o razdjelnicima. Ta privatna firma mora dati distributeru, recimo HEP-u te podatke i na osnovu tih podataka HEP ispostavlja račune", ističe.

Stanari koji nisu ranije ugradili razdjelnike, a kako se ispostavilo s pravom, sada se pitaju da li da razdjelnike ugrađuju ili im je bolje da plaćaju naknadu.

Profesor prepričava svoje iskustvo u zgradi u kojoj živi iz čega se može zaključiti da je stanarima najbolje pričekati do krajnjeg roka kako bi se vidjelo kako će se sve rasplesti.

"Ja živim u zgradi koja nije ugrađivala razdjelnike i neće ih uvesti. Sasvim sigurno ih nećemo uvesti ove, a ni iduće sezone.

Onda ćemo eventualno vidjeti. Ali prije toga ja ću sigurno podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenom ustavnosti i nadam se da će oni konačno sada reagirati nakon 10 godina".

Džeba podsjeća da je studija iz 2017. godine pokazala da razdjelnici nisu učinkoviti, te da ugradnja razdjelnika nije bila EU direktiva.

Ilustracija Foto: Getty Images

Protivnik je i naknade za energetsku učinkovitost.

"Pravilnik je skandalozan, ovakav kakav je bio na javnoj raspravi. Ako je jedna trećina stanova u zgradi bez razdjelnika, samo ta trećina će plaćati račun za potrošenu energiju za individualni dio za cijelu zgradu. Tko ne ugradi razdjelnike, plaćat će za cijelu zgradu. Pazite sad ovu glupost, ovi koji imaju ugrađene razdjelnike, mogu držati temperaturu na maksimumu, širom otvorene prozore, oni će plaćati 0 eura za kilovat sat isporučene toplinske energije za individualni dio.

To je za mene skandalozno i to će po meni morati pasti na Ustavnome sudu. Kome je to moglo pasti na pamet na takav način to urediti?", pita se profesor.

"Čini se da je zakonodavcu bilo u cilju da natjera sve da ugrade razdjelnike, unatoč studiji", dodaje.

"Ovo je tipičan primjer ucjene građana da kupe razdjelnike, a ne da štede energiju. Svatko će morati procijeniti što mu je najpametnije, ali ja mislim da će ovo morati pasti na Ustavnome sudu.

Kakva je to država koja kažnjava svoje građane koji ne žele ugraditi razdjelnike sa peterostrukom prosječnom potrošnjom električne energije?".

Stanarima također ostaje i mogućnost da natpolovičnom većinom razdjelnike trajno izbace iz stanova, napominje.