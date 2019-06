Nakon što je nejavan nalaz vještačenja u slučaju Agrokor od 500 strnaica stigao u Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, na svom se blogu oglasio bivši gazda Agrokora Ivica Todorić.

U videu je najavio kako javnost želi izvijestiti "o skandaloznom saznanju" vezanim uz revizorsku tvrtku KPMG koja je ušla u Agrokor nakon što je iz njega izašla uprava na čelu s Todorićem 2017.

"Ako to prijavim, to će u DORH-u završiti u nekoj ladici. 2017. Kad smo otišli iz Agrokora u njega su ušli razni savjetnici i grupacije. Između ostalog je došla i jedna osoba koja je imala svoju kompaniju, a prije toga je radila u revizorskoj tvrtki KPMG-u. Ona je zajedno s menadžmentom Agrokora istraživala neke tobožnje protpuravne radnje prijašnjih uprava. Ti ljudi nemaju nikakvih znanja kako funkcioniraju velike kompanije i složili su prijavu koja je totalno smeće, na temelju koje je DORH otvorio istražne radnje za koje su dobili 5 milijuna kuna od Vlade", prića Todorić.

Bivši vlasnik Agrokora napominje kako je u koncernu anagažirana i tvrtak KPMG Hrvatska koja je za revizorski posao dobila 12 milijuna eura.

"DORH je dobio od Vlade 5 milijuna kuna, a KPMG Hrvatska od Agrokora 90 milijuna kuna. Šta su točno ti ljudi trebali raditi za te novce? Ta kompanija je 2016. imala 73 milijuna kuna ukupnog prihoda, a sljedeće godine 135 milijuna kuna. No, to nije bilo dovoljno jer je sad u priču ušla i treća firma - KPMG Poljska koja radi vještačenju na predmetu koja je njihova bivša kolegica zajedno s Ramljakom napravila kao prijavu protiv uprave Agrokora. Nevjerojatne stvari su se dogodile, a u narednim danima ću reći što su sve pojedinci i strane firme dobile od Agrokora. Ako to ne bude istraženo i ako afera Agrokor neće biti potpuno razjašnjena, neće biti vladavine prava", zaključuje Todorić.