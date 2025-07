Najezda u dubrovačkom apartmanu zgrozila turista! Iz grada objasnili o čemu je riječ: "S vremena na vrijeme..."

Zatvorili ste vrata apartmana, ali ni ne slutite da u koferu nosite najgori mogući suvenir – živ i žedan.

Recenzije apartmana nije pažljivo čitao jedan turist koji je nedavno u Dubrovniku naletio na stjenice.

Stjenice Foto: DNEVNIK.hr

Prijašnji korisnici upozoravali su kako su ih tijekom boravka izgrizle. Dobra vijest je da je ponuda apartmana zatvorena do kraja godine.

Možda je turista koji je na njih naletio u Dubrovniku zavela ocjena apartmana od 6.8. Iako se ona u odnosu na neke druge države čini visoka, u Hrvatskoj je - zvono za uzbunu.

U prvih šest mjeseci Hrvatsku je posjetilo čak sedam i pol milijuna turista. Brojka 4 posto veća nego u istom razdoblju prošle godine. Uz lijepe rezultate, prizori najezde stjenica u apartmanu su hladan tuš.

Ana Vela i Miro Drašković - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Reporterka Dnevnika Nove TV Ana Vela provjerila je situaciju u Dubrovniku. Kako kaže, neki građani tvrde da problem sa stjenicama postoji, a neki da je ovo bio izolirani slučaj.

No, većina njih za stjenice krivi upravo turiste koji su ih, kako kažu, sami donijeli.

Vela je razgovarala s je direktorom turističke zajednice grada Mirom Draškovićem.

Ana Vela i Miro Drašković - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"S vremena na vrijeme dobijemo pritužbe turista u vezi puno stvari, pa tako i u vezi stjenica. Čim dobijemo pritužbu, mi ju pošaljemo inspekciji koja onda po proceduri dalje djeluje", rekao je Drašković.

Objasnio je da se svakih nekoliko godina provjeravaju apartmani, no da sanitarna inspekcija u tom pogledu ne postoji. "Mi se oslanjamo na dojave turista. Svaka ta dojava ide u proceduru po žurnom postupku, inspekcije izlaze na teren i obavljaju očevid".

Rekao je da oni ipak ne mogu postupati samo na temelju videa objavljenom na društvenim mrežama kao što je to bio slučaj s ovim turistom. "To je bio izolirani slučaj. Prešli smo brojku od 2 milijuna noćenja u ovoj godini. Mislim da su ta dva noćenja naspram 2 milijuna zaista minimalna te da to nije donijelo veliku štetu".

Ana Vela i Miro Drašković - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Rekao je da nitko ne može točno znati odakle su došle stjenice, ali da se sigurno u većini turističkih destinacija dogodio nekad sličan problem, a ono što je najbitnije je da se on adekvatno riješi.

Objasnio je i kako izgleda procedura turističke zajednice grada kada dobiju takve dojave. "Mi prvo moramo imati službenu dojavu. Kada ju zaprimimo, neovisno o čemu se radi, prosljeđujemo ju inspekciji koja onda postupa prema svojim ovlastima, a to onda više nije u našim okvirima rada".

Više detalja pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.

Galerija 3 3 3 3