Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić izjavila je u četvrtak novinarima kako je svrha izmjena Obiteljskog zakona "zaštititi obitelj i prije svega zaštititi djecu jer djeca u okviru obitelji trebaju imati najveću zaštitu, ali isto tako i ako dolazi do razvoda i dalje trebaju imati zaštitu ne samo obitelji nego i društva".

Novinare je prije početka sjednice Vlade zanimalo "kako to da po prijedlogu izmjena Obiteljskog zakona obitelj bez djeteta nije obitelj". Ustvrdivši kako joj je drago da je taj Zakon izazvao veliki interes javnosti, ministrica Murganić je rekla da je već nekoliko godina Obiteljskom zakonu potrebna promjena te su u Ministarstvu "željeli donijeti jedan Zakon koji će biti sažetiji, jasniji, jednostavniji u primjeni, jer su upravo primjene od sudaca ustavno i išle u tome pravcu".

Stoga se po prvi puta uvela i definicija obitelji koja je u članku jedan i izazvala ovako veliki interes, istaknula je ministrica. Upitana zašto je bitno da se definira obitelj u Zakonu, odgovorila je "zato što je Zakon obiteljski i jasno je onda kasnije pratiti i odredbe koje su vezane za obiteljsku pravnu zaštitu". Ova definicija obitelji, dodala je, zaista je samo za potrebe obiteljsko pravnog instituta ovog Zakona, time ne ulazimo, niti omalovažavamo niti osjećaje niti pravo na obiteljski život prema vlastitom nahođenju.

"I drugi pravni instituti i drugi Zakoni imaju i definicije i obitelji i članova obitelji za potrebe neke druge pravne grane, ovo je zaista radi lakše primjene obiteljsko pravnog instituta definirano", pojasnila je.

Ovo je prvi dan savjetovanja, Zakon će biti mjesec dana na javnom savjetovanju, bit će u dva čitanja i iskristalizirat će se mišljenja", riječi su ministrice Murganić.

Po njezinu mišljenju "ono što nije dobro jest činjenica da se nije pročitao cijeli Zakon, nego smo ostali na članku jedan". "Na žalost svaki dobar Zakon bit će u sjeni, jer ćemo sve svesti na ideološke razlike, a ovdje ih zaista nemamo", rekla je.

"Vi ste vidjeli, pratili ste koliko smo imali problema kod rastave, kod dodjeljivanja djece, kod određivanja roditeljske skrbi, vidjeli ste kako postoje zavrzlame tko je nadležan kod roditeljske skrbi, kod odgovornosti prema djeci, i zaista je vrijeme da se donese Zakon koji će jasno precizirati obaveze svih nas kada smo ili u bračnoj ili u obiteljskoj zajednici i jasno precizirati koji instituti, koja institucija za što je odgovorna i za što ima nadležnost", smatra ministrica Murganić.

Novinarima koji su je upitali je li istina da se vraća institut savjetovanja prije razvoda čak i slučajevima kada je utvrđeno obiteljsko nasilje, Murganić je odgovorila da ne.

"Ne. Isključeno je savjetovanje ako je prisutno i ako je potvrđeno obiteljsko nasilje. Isto tako mislimo da treba zaštiti dijete i brak ako je to ikako moguće, to savjetovanje je zaista savjetovanje i nije nagovaranje niti pritisak da se odustane od razvoda, ali smatramo da smo obavezni ljudima pružiti informacije koje su pogodnosti razvoda ako su se na to odlučili, i koje će biti poteškoće kada do razvoda dođe, pogotovo savjetovanje oko određivanja i dogovora oko roditeljske skrbi djece", rekla je ministrica. (Hina)