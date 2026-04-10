Na ulici u Zagrebu pronađen novac, policija objavila poziv

Vjerojatno ste bar jednom u životu pomislili: eh, da mi sad odnekud dođe neki novac. I upravo se to dogodilo čovjeku koji je na ulici u Zagrebu pronašao novčanice, ali je postupio ispravno i sve prijavio policiji koja sad traži vlasnika.

Kako su izvijestili, 8. travnja oko 12:15 u Ulici Kaptol, građanin je pronašao novac i predao ga policiji.

Policija je pozvala vlasnika da se javi te da informacije o pronađenom novcu može dobiti u V. policijskoj postaji Zagreb, Vlaška 106, Zagreb odnosno pozivom na brojeve telefona 01/4570-120 ili 01/4570-110.