Nakon napada vršnjaka na 12-godišnjeg dječaka, učenika OŠ Pučišća, njegova je majka organizirala prosvjed

U ponedjeljak ujutro na prosvjedu protiv nasilja u školi u Pučišćima na Braču okupilo se 15-ak ljudi.

Među okupljenima bili su i roditelji 12-godišnjeg dječaka kojeg su pretprošlog petka napali vršnjaci te je pretrpio ozljede od kojih se oporavljao u KBC Split.

Podsjetimo, nakon napada dječak je od udaraca pao na tlo te se počeo tresti i na usta mu je izlazila pjena. Razgovarali smo s njegovom majkom koja je rekla kako je medicinska sestra koja se našla u blizini posumnjala na epileptični napad. Pozvana je Hitna pomoć, a dijete je istog dana završilo u bolnici gdje je proveo i rođendan.

Majka dječaka prozvala je ravnatelja OŠ Pučišća da nije poduzeo potrebne radnje za sprečavanje budućeg nasilja u školi te je u vezi s time organizirala prosvjed.

Ravnatelj tvrdi da je učinio sve prema proceduri i istaknuo kako ne podupire ideju o prosvjedu koji je održan.

"Bilo to izvan škole, no unatoč tome kontaktirali smo službe, poslali dopise Centru za socijalnu skrb, policiji i Pravobraniteljici za djecu i prema tome se ponijeli kao da se dogodilo u školi. Istog dana zvali smo roditelje obojice dječaka. Bio je jedan napadač, to odgovorno tvrdim. Bila je to impulzivna svađa dječaka, a kakve su ozljede, to znaju liječnici", rekao nam je ravnatelj Siniša Lučić Lavčević.