Incident se dogodio prošlog petka nakon nastave. Dječaka su navodno napala dvojica vršnjaka s kojima ide u razred u OŠ Pučišća na Braču, a on se od ozljeda još oporavlja u bolnici. Njegova majka planira prosvjed pred školom

"Gurali su ga niz hodnik, a potom ga je jedan od njih primio za ruke s leđa, a drugi izudarao šakama po glavi. Nakon više udaraca pao je na pod te mu je uz tresavicu počela izlaziti pjena na usta. Srećom, u pomoć je priskočila medicinska sestra koja radi u blizini škole... Odmah je posumnjala na epileptični napad. Pozvala je Hitnu pomoć, a kako se u nastavku dana žalio na bolove, odveli smo ga u bolnicu", ispričala nam je dječakova majka s kojom smo razgovarali u srijedu navečer.

"Moje dijete u bolnici slavi rođendan, od petka živi u strahu"

Prozvala je vodstvo škole jer, po njezinom mišljenju, nisu napravili dovoljno.

Dječak je i dalje u bolnici, ima hematome na glavi, a zbog jakih glavobolja stalno dobiva lijekove protiv bolova.

"Da, još je u bolnici i ne znam do kada će. Jako ga boli glava, stalno se žali na bol, lijekove mu daju na infuziju. A uza sve, danas mu je rođendan... Vidite kako ga provodi", kaže nam potresena majka.

"Prema priči mog sina, napala su ga dvojica dječaka s kojima ide u razred. Rekao je da ih nije ničime izazvao. Nakon više udaraca pao je na tlo, pjena mu je krenula na usta. Napadaj koji je imao u petak u školi ponovio se u ponedjeljak u bolnici. Liječnici još ne znaju što je", rekla je dodajući kako joj je sin u velikom strahu i boji se povratka u školu zbog čega su bili i na razgovoru s psihologom.

"Sav je uplašen i u bolovima... Još ga jače boli pri pomisli na to kako će se vratiti na nastavu", ispričala je.

Majka planira prosvjed, ravnatelj je protiv

Rekla je i da je liječnik koji je primio dječaka ozljede prijavio policiji.

"Suprug je otišao na policiju i tamo su mu rekli da je izvještaj poslan i Centru za socijalnu skrb. Otišao je i tamo, ali su rekli da nikakvu prijavu nisu dobili. Dječake koji su napali mojeg sina u srijedu je ispitala policija, i normalno, jedan od njih kaže da je to bila samoobrana", priča majka koja planira organizirati prosvjed protiv nasilja u školi koje, kaže, nije rijetkost.

Za sad čeka dozvolu policije za prosvjedno okupljanje pred školom, a iz koje su joj, kaže, savjetovali da s prosvjedom "malo pričeka".

Ideju o prosvjedu nikako ne podupire ravnatelj Osnovne škole Pučišća.

"Nisam za to i ne podupirem prosvjed. Majka, s kojom sam u više navrata pokušao razgovarati, odlučna je da to bude pred školom, što je inače zakonom zabranjeno. Drugo, ona taj prosvjed želi početi u 8 sati ujutro, kada počinje nastava, a ja kao ravnatelj ne mogu dopustiti da se djecu tome izlaže, ne mogu ih izolirati. Razgovarao sam s policijom i iznio im svoje argumente kao ravnatelj. Odluka je na njima, rekli su da će se znati sutra", ističe ravnatelj Siniša Lučić Lavčević.

Potvrdio je incident u školi prošlog petka nakon nastave.

"Bilo to izvan škole, no unatoč tome kontaktirali smo službe, poslali dopise Centru za socijalnu skrb, policiji i Pravobraniteljici za djecu i prema tome se ponijeli kao da se dogodilo u školi. Istog dana zvali smo roditelje obojice dječaka. Bio je jedan napadač, to odgovorno tvrdim. Bila je to impulzivna svađa dječaka, a kakve su ozljede, to znaju liječnici", kaže ravnatelj.

''Na mene se radi hajka"

Dodaje kako je nakon tučnjave zajedno sa školskim pedagogom razgovarao sa svom djecom u školi kako bi izrazili emocije i znali se nositi dalje sa situacijom.

Naglašava i kako u školi inače nema nasilja te da ove školske godine nije bilo pritužbi učenika, roditelja ili nastavnika. Kaže i kako je s roditeljima dječaka razgovarao odmah u petak pa i tijekom vikenda.

"U ponedjeljak je u školi bio dječakov otac, u utorak me zvala dječakova baka. Radi se nekakva hajka i na društvenim mrežama, a to ne koristi nikome, samo može biti teže djeci i svima nositi se s time. Pokušao sam u više navrata to objasniti roditeljima dječaka no oni nisu zadovoljni odgovorima koje su dobili", zaključuje ravnatelj škole.

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da imaju saznanja o događaju te kratko poručili da je istraga u tijeku.