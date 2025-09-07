Počeo prosvjed branitelja protiv festivala FALIŠ: "Nismo za gašenje, ali ovo je neprihvatljivo"

U Šibeniku večeras završava Festival alternative i ljevice "FALIŠ". Nezadovoljni što se ova manifestacija održava uz financijsku podršku gradske vlasti, branitelji su započeli s mirnim prosvjedom.

"Sve ono što smo ranije komunicirali sada samo ponavljamo u nešto širem obliku – financiranje novcem poreznih obveznika ovakva okupljanja umotanih u celofan kulturnih zbivanja nije prihvatljivo", u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Ivanom Kaštelanom rekao je Željko Šižgorić, veteran 4. gardijske brigade.

Kaštelan ga je upitao znači li to da se zauzimaju za gašenje festivala. "Ne, nitko to nije rekao i mi na taj način ne komuniciramo. Uvijek ima dobrih sponzora i mogućnosti da se to nastavi", napomenuo je.

Zadovoljan je, kaže, odazivom branitelja. "Ovo je samo dio, a uz nas je dio i koji se ne vidi. Ne samo Dalmacija, nego Hrvatska. Mi se ne prebrojavamo jer to nismo radili ni '90-ih godina", ustvrdio je Šižgorić.

Dio branitelja, napomenuo je Kaštelan, javno se izjasnio protiv zabrana.

"Apsolutno smo složni. To se izvlači iz konteksta, kao i uvijek, i to nema smisla komentirati", poručio je Šižgorić pa se osvrnuo na dolazak umirovljenog brigadira na otvaranje festivala: "Što znači jedan brigadir ili general ili bilo tko u odnosu na cijelu braniteljsku populaciju?"