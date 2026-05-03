Iran primio američki odgovor na novu ponudu za mirovne pregovore: "Proučavamo ga"

Iran je u nedjelju potvrdio da je primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore, dan nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će vjerojatno odbiti iranski prijedlog jer ta zemlja "nije platila dovoljno veliku cijenu".

Iranski državni mediji izvijestili su da je Washington prenio svoj odgovor na iranski prijedlog od 14 točaka putem Pakistana i da ga Teheran sada proučava. Zasad nije bilo potvrde američkog odgovora iz Washingtona ili Islamabada.

"U ovoj fazi nemamo nuklearne pregovore", citirali su državni mediji glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeila Baghaeija, što je očita referenca na iranski prijedlog da se pregovori o nuklearnim pitanjima odgode dok se rat ne završi i neprijatelji ne dogovore o ukidanju suprotstavljenih blokada zaljevskog brodarstva.

U subotu je Trump rekao da još nije pregledao točnu formulaciju iranskog mirovnog prijedloga, ali da će ga vjerojatno odbiti.

"Uskoro ću pregledati plan koji nam je Iran upravo poslao, ali ne mogu zamisliti da bi bio prihvatljiv s obzirom na to da još nisu platili dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina", napisao je na društvenim mrežama.

Sjedinjene Države i Izrael obustavili su svoju kampanju bombardiranja Irana prije četiri tjedna, a američki i iranski dužnosnici održali su jedan krug razgovora. No, pokušaji organiziranja daljnjih sastanaka do sada nisu uspjeli.

Iran je u četvrtak predao svoj najnoviji prijedlog, a visoki iranski dužnosnik potvrdio je u subotu da Teheran predviđa prvo okončanje rata i rješavanje zastoja u brodarstvu, dok će razgovore o iranskom nuklearnom programu ostaviti za kasnije.

Iako je Trump u petak isprva rekao da nije zadovoljan iranskim prijedlogom, u subotu je rekao da ga još uvijek razmatra.

"Rekli su mi o konceptu sporazuma. Sad će mi dati točnu formulaciju", rekao je novinarima. Na pitanje hoće li možda ponovno pokrenuti napade na Iran, Trump je odgovorio: "Ne želim to reći. Mislim, ne mogu to reći novinarima. Ako se loše ponašaju, ako učine nešto loše, vidjet ćemo. Ali to je mogućnost koja bi se mogla dogoditi.“

Prijedlog o odgodi razgovora o nuklearnim pitanjima do kasnije faze čini se u suprotnosti s ponovljenim zahtjevom Washingtona da Iran prihvati stroga ograničenja svog nuklearnog programa prije nego što rat može završiti.

Washington želi da Teheran odustane od svojih zaliha od više od 400 kg visoko obogaćenog uranija, za koji Sjedinjene Države tvrde da bi se mogao koristiti za izradu bombe. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopskog karaktera, iako je spreman razgovarati o nekim ograničenjima u zamjenu za ukidanje sankcija, kao što je prihvatio u sporazumu iz 2015. od kojeg je Trump odustao.

Iako više puta kaže da mu se ne žuri, Trump je pod unutarnjim pritiskom da prekine iranski utjecaj na Hormuški tjesnac, koji je ugušio 20 posto svjetskih zaliha nafte i plina te povećao cijene benzina u SAD-u. Trumpova Republikanska stranka suočava se s rizikom od negativne reakcije birača zbog viših cijena na kongresnim izborima u studenom.

Iranski mediji izvijestili su da prijedlog Teherana od 14 točaka uključuje povlačenje američkih snaga iz obližnjih područja, ukidanje blokade, oslobađanje zamrznute imovine, isplatu odštete, ukidanje sankcija, okončanje rata na svim frontama, uključujući Libanon, i stvaranje novog mehanizma kontrole za tjesnac.

Iran već više od dva mjeseca blokira gotovo sav brodski promet iz Zaljeva osim vlastitog. Prošli mjesec SAD je uveo blokadu brodova iz iranskih luka.

Govoreći pod uvjetom anonimnosti, visoki iranski dužnosnik rekao je da Teheran vjeruje da je njegov najnoviji prijedlog o odgađanju nuklearnih pregovora za kasniju fazu značajan pomak usmjeren na olakšavanje postizanja sporazuma.

"U ovom okviru, pregovori o složenijem nuklearnom pitanju premješteni su u završnu fazu kako bi se stvorila povoljnija atmosfera", rekao je dužnosnik.