Pronađeni posmrtni ostaci najmanje 50 beba i više odraslih osoba: Tijela imala identifikacijske oznake

Posmrtni ostaci najmanje 50-ero dojenčadi i šest odraslih osoba pronađeni su i pokopani na groblju u Trinidadu i Tobagu, potvrdila je policija, a slučaj je izazvao šok i zabrinutost u javnosti.

Tijela su otkrivena u gradu Cumuto, oko 40 kilometara od glavnoga grada Port of Spaina, na otoku Trinidadu, jednom od dva otoka koji čine tu karipsku državu.

Policija navodi kako je pet od šest odraslih osoba, četiri muškarca i dvije žene, imalo identifikacijske oznake, dok su na dva tijela uočeni znakovi obdukcije. Okolnosti pod kojima su tijela završila na toj lokaciji zasad nisu razjašnjene.

Policijski načelnik Allister Guevarro opisao je otkriće kao veoma uznemirujuće te je poručio kako će svi koji su eventualno prekršili svoje obveze u tom slučaju snositi posljedice.

Za sada nije poznato je li ovaj slučaj povezan s nasiljem bandi, koje je posljednjih godina ozbiljan problem u zemlji s jednom od najviših stopa ubojstava u Latinskoj Americi i na Karibima, piše BBC.

Sigurnosna situacija dodatno je u fokusu javnosti nakon što je izvanredno stanje, koje policiji daje proširene ovlasti pretresa i uhićenja, produženo od njegova uvođenja početkom ožujka.

U međuvremenu, američki State Department izdao je više upozorenja za putovanja u Trinidad i Tobago zbog kriminala i povećanog rizika od terorizma. Iako je, prema njihovim navodima, nasilni kriminal u padu od 2024. godine zahvaljujući pojačanim sigurnosnim mjerama, i dalje predstavlja ozbiljan izazov u cijeloj zemlji.